Loạt xe hybrid dự kiến ăn khách từ đầu năm sau nhờ 'ưu đãi thuế'

Việc được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới có thể giúp doanh số của nhiều mẫu xe lai tăng trưởng trong năm sau.

Theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội thông qua vào tháng 6, từ ngày 1/1/2026, các mẫu xe hybrid tại Việt Nam sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới, bằng 70% so với ôtô động cơ đốt trong.

Trước đó, chỉ những mẫu xe plug-in hybrid (PHEV) trên thị trường được hưởng ưu đãi này. Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt có thể giúp biểu giá tính thuế trước bạ của những mẫu xe hybrid giảm, giúp sức cạnh tranh của các cái tên tăng lên.

Dưới đây là một số mẫu xe hybrid có khả năng tạo được cú hích doanh số trong năm sau nhờ các ưu đãi giá.

Toyota Innova Cross 1.8HEV

Dù chưa áp dụng chương trình ưu đãi, doanh số của Toyota Innova Cross bản hybrid vẫn luôn dẫn đầu nhóm xe xanh tại Việt Nam. Tính đến hết tháng 9, doanh số riêng phiên bản hybrid của Innova Cross đã đạt 2.111 chiếc.

Nếu được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt, Innova Cross HEV có thừa cơ hội giữ vị trí dẫn đầu nhóm xe lai năm sau. Ảnh: TMV.

Với sức hút của thương hiệu cộng với giá bán tốt so với các tùy chọn cùng phân khúc, Innova Cross HEV trong năm sau nhiều khả năng tiếp tục tạo được sức bán tốt. Thậm chí với các ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt sắp được áp dụng, Innova Cross HEV có thể giữ được vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng doanh số của năm sau.

Hiện tại, phiên bản hybrid của Corolla Cross 1.8HEV được nhập khẩu từ Thái Lan, có giá 913 triệu đồng.

Honda CR-V e:HEV RS

Phiên bản hybrid của mẫu SUV cỡ C từ Honda luôn là cái mẫu xe sở hữu doanh số bán tốt nhất trong nhóm xe hybrid của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam hiện tại. Thậm chí trong kỳ báo cáo tháng 9, doanh số của CR-V e:HEV RS còn cao hơn bản chạy xăng (273 chiếc so với 212 chiếc).

Honda CR-V e:HEV RS là tùy chọn hybrid có doanh số tốt nhất của hãng hiện tại. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Xe được trang bị động cơ hybrid, kết hợp giữ máy xăng 2.0L Atkinson với 2 motor điện cho công suất tổng 204 mã lực, mô men xoắn cực đại 335 Nm. Đi cùng với khối động cơ là hộp số tự động cho mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 4,95 lít/100 km ở đường hỗn hợp.

Hiện tại, bản hybrid của CR-V đang được bán với giá 1,259 tỷ đồng . Từ năm sau mẫu xe này sẽ được chuyển về lắp ráp tại Việt Nam.

Toyota Yaris Cross HEV

So với phiên bản chạy xăng, Yaris Cross HEV ghi nhận doanh số không quá ấn tượng. Trong kỳ báo cáo gần nhất vào tháng 9, bản hybrid ghi nhận 122 chiếc được bán ra thị trường, bằng khoảng 6,6% lượng xe bản xăng giao đến tay khách hàng.

Tuy nhiên nếu đặt trong nhóm xe hybrid, đây vẫn là cái tên có sức hút, đặc biệt với các khách hàng tìm kiếm SUV phổ thông, ưu tiên tiết kiệm chi phí.

Yaris Cross HEV có thể tăng doanh số trong năm sau khi được ưu đãi thuế. Ảnh: TMV.

Động cơ bên dưới nắp ca pô của Yaris Cross HEV là sự kết hợp giữa máy xăng 1.5L công suất 90 mã lực và motor điện mạnh 79 mã lực. Đi cùng với khối động cơ lai là hộp số tự động vô cấp e-CVT và bộ pin Lithium-ion, cho mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp chỉ 3,8 lít/100 km.

Tại Việt Nam, Yaris Cross HEV có giá bán khoảng 765-777 triệu đồng tùy màu ngoại thất.

Toyota Camry HEV

Camry HEV là phiên bản hybrid hiếm hoi ghi nhận doanh số nhỉnh hơn đáng kể so với tùy chọn chạy xăng. Thậm chí trong nhiều kỳ báo cáo, lượng xe hybrid bán ra còn cao gần gấp đôi so với các phiên bản đốt trong. Ví dụ ở kỳ báo cáo tháng 9, Camry HEV bán được 51 chiếc, trong khi bản xăng ghi nhận doanh số 27 chiếc.

Tùy chọn hybrid kết hợp giữa một động cơ xăng 2.5L cho công suất cực đại 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm cùng motor điện mạnh 100 kW và 202 Nm đi kèm bộ pin lithium-ion. Khối động cơ này cho tổng công suất 221 mã lực. Đi cùng với khối động cơ là hộp số tự động vô cấp e-CVT, dẫn động cầu trước.

Toyota Camry hybrid vẫn luôn là phiên bản bán tốt của mẫu sedan này tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Phiên bản hybrid của Camry được bán với 2 phiên bản là TOP và MID, giá dao động 1,46 tỷ và 1,53 tỷ đồng .

Nhìn chung, việc Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt mới được áp dụng, mở rộng ưu đãi cho các mẫu xe hybrid (HEV) thông thường, là một tín hiệu tích cực.

Với mức thuế giảm 30% so với xe động cơ đốt trong, biểu giá bán lẻ của các mẫu xe HEV dự kiến sẽ được điều chỉnh hấp dẫn hơn. Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng Việt Nam dễ dàng tiếp cận với công nghệ xanh hơn mà còn tạo ra cú hích lớn về doanh số cho các thương hiệu có dải sản phẩm hybrid rộng, mà dẫn đầu hiện vẫn là Toyota và Honda.