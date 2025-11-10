Xe hybrid Trung Quốc lại lập kỷ lục thế giới về quãng đường di chuyển

Mẫu SUV hybrid cắm sạc của thương hiệu Hongqi hoàn thành quãng đường hơn 2.300 km mà không cần sạc pin hay đổ thêm xăng.

Theo Car News China, FAW vừa thông báo Hongqi HS6 PHEV vừa xác lập một kỷ lục Guinness Thế giới mới về quãng đường di chuyển dài nhất của một chiếc SUV trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc, với chỉ một lần sạc đầy pin và đổ đầy bình nhiên liệu.

Hành trình bắt đầu từ Shangri-La vào ngày 30/10, băng qua các thành phố Côn Minh, Bách Sắc và Ngô Châu trước khi kết thúc tại Quảng Châu vào ngày 3/11. Tổng quãng đường đã đi của chiếc SUV hybrid thương hiệu Trung Quốc là 2.327,343 km.

Kỷ lục này được xác lập ngay trước thời điểm mở bán Hongqi HS6, dự kiến vào ngày 15/11 tới đây dành cho thị trường Trung Quốc.

Hongqi HS6 định vị trong phân khúc SUV 5 chỗ, sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.995 x 1.960 x 1.760 mm, chiều dài cơ sở 2.920 mm. Phần đầu xe có lưới tản nhiệt kín thiết kế dạng thác nước với 12 dải crom dọc, logo cờ đỏ đặc trưng của thương hiệu Hongqi.

Xe trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 148 mã lực, mô-men xoắn cực đại 225 Nm với hiệu suất nhiệt đến 45,21%.

Các tùy chọn hệ dẫn động 2 bánh hoặc 4 bánh có công suất đầu ra tương ứng lần lượt 225 mã lực và 495 mã lực.

Gói pin LFP dung lượng 23,9 kWh hoặc 39,5 kWh cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện 152 km, 250 km hoặc 235 km tùy phiên bản, công bố theo chu trình CLTC. Thông tin từ Sohu cho hay phạm vi hoạt động kết hợp của Hongqi HS6 dao động từ 1.580 km đến 1.460 km.

Khoang lái trang bị màn hình kép, sạc không dây 50 W, tủ lạnh tích hợp. Ghế trước và sau đều chỉnh điện, có thông gió và sưởi ấm. Ghế phụ ở hàng trước có thiết kế không trọng lực, hỗ trợ massage 10 điểm.

Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn là 503 lít, có thể mở rộng lên thành 1.977 lít khi gập hàng ghế sau. Mẫu SUV này còn có các hốc chứa đồ phụ, tổng không gian lưu trữ 49 lít.