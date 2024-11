Xe Mercedes-Benz lắp ráp - ít mẫu nhưng 'gánh' doanh số cả thương hiệu

Các dòng xe C-Class, GLC hay E-Class đều đang được lắp ráp tại nhà máy ở Gò Vấp (TP.HCM) và đều là những dòng xe bán chạy nhất của thương hiệu Đức.

Bên cạnh các dòng xe nhập khẩu, Mercedes-Benz đã xây dựng nhà máy tại Gò Vấp (TP.HCM) và tiến hành lắp ráp nhiều dòng xe từ năm 1995. Những chiếc Mercedes lắp ráp trong nước có lợi thế về giá bán so với các đối thủ và giúp thương hiệu nước Đức duy trì vị thế số một trong nhóm xe sang nhiều năm nay.

C-Class chiếm đa số

Gần như toàn bộ mẫu xe thuộc dòng C-Class đều được lắp ráp trong nước, ngoại trừ chiếc C300 AMG First Edition. Các mẫu xe còn lại bao gồm C 200 Avantgarde, C 300 AMG và C 43 4Matic đều được lắp ráp tại Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng khi mua dòng C-Class trong tháng 11 đang được hưởng chương trình ưu đãi 50% phí trước bạ từ Chính phủ.

Mercedes-Benz C 200 Avantgarde. Ảnh: Mercedes-Benz.

C 200 Avantgarde là sản phẩm có giá rẻ nhất trong dòng C-Class tại thị trường Việt. Xe được bán với 2 phiên bản bao gồm Avantgarde và Avantgarde Plus. Giá niêm yết của 2 mẫu xe lần lượt là 1,388 và 1,599 tỷ đồng .

Khách hàng mua C 200 Avantgarde trong tháng 11 còn được hưởng khuyến mại 50% phí trước bạ từ nhà sản xuất. Như vậy nếu cộng dồn cả 2 ưu đãi, khách hàng có thể tiết kiệm khoảng 138-159 triệu đồng khi đặt mua mẫu sedan hạng sang này,

Nếu C 200 được xem là em út khi sở hữu mức giá khiêm tốn nhất trong nhóm C-Class, C 300 chính là "ngôi sao" của dòng xe này khi thường xuyên được điểm mặt như đại diện chính. Xe được bán tại Việt Nam với giá 2,099 tỷ đồng .

Mercedes-Benz C 300.

Mercedes-Benz C 43 4matic là một trong những chiếc xe hạng sang hiệu năng cao của AMG vẫn đang được lắp ráp tại Việt Nam. Xe được trang bị động cơ 4 xy-lanh 2.0L mild hybrid, sản sinh công suất tối đa 408 mã lực. Mức giá của C 43 khoảng 2,96 tỷ đồng .

E-Class

Toàn bộ mẫu xe thuộc dòng E-Class đều đang được Mercedes-Benz lắp ráp tại nhà máy ở TP.HCM, bao gồm E 180, E 200 Exclusive và E 300 AMG. Trong đó E 180 được bán với giá 2,159 tỷ đồng , E 200 Exclusive có giá 2,54 tỷ đồng .

Mẫu xe đắt nhất thuộc dòng E-Class là chiếc E 300 AMG. Phiên bản này được tinh chỉnh thiết kế đậm chất thể thao hơn, đi cùng bộ máy được phát triển bởi AMG.

Mercedes-Benz E 300. Ảnh: Mercedes-Benz.

Xe sở hữu động cơ I4 2.0L tăng áp, sản sinh công suất 258 mã lực, mô men xoắn cực đại 370 Nm. Đi cùng khối động cơ này là hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC kết hợp hệ dẫn động cầu sau, giúp xe tăng tốc lên 100 km/h trong 6,2 giây.

Hiện khách hàng mua dòng E-Class trong tháng 11 cũng được hưởng chương trình ưu đãi phí trước bạ của Chính phủ. Ngoài ra E 200 Exclusive tại các đại lý đang áp dụng khuyến mại tiền mặt dao động 4-5 triệu đồng, tặng kèm các phụ kiện chính hãng.

Dòng xe SUV chủ lực tại Việt Nam

Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2016, GLC từng được đánh giá là dòng SUV hạng sang chủ lực của Mercedes-Benz khi sở hữu mức giá thân thiện và thiết kế sang trọng. Trong năm 2024 khi các dòng sedan như C-Class hay E-Class liên tục được điều chỉnh giá theo chiều tăng lên, GLC lại là cái tên hiếm hoi được giữ nguyên giá bán.

Cụ thể, GLC 200 có giá 2,299 tỷ, GLC 300 4Matic hiện được bán với giá 2,799 tỷ đồng .

Mercedes-Benz GLC 200 (trái) GLC 300 (phải).

Nhìn chung, các dòng lắp ráp vẫn đang làm tốt nhiệm vụ gia tăng doanh số và giúp Mercedes-Benz duy trì vị thế dẫn đầu nhóm xe hạng sang tại thị trường Việt.

Cùng với "tin vui" được gia hạn thời gian hoạt động nhà máy thêm 5 năm và thay đổi hệ thống lãnh đạo, hãng xe Đức sẽ có thêm cơ hội để nâng cấp các mẫu xe chủ lực nhằm giữ được thị phần của mình trước các đối thủ đang lên.

Tuy nhiên khó khăn vẫn ở trước mắt, trong thời điểm mà các thương hiệu hạng sang như BMW, Audi hay Volvo bắt đầu "nghiêm túc" hơn trong việc ra mắt sản phẩm mới, liên tục nâng cấp xe, Mercedes-Benz dự kiến gặp nhiều khó khăn nếu tiếp tục "dậm chân tại chỗ" như hiện tại.

Không loại trừ khả năng nếu tiếp tục gặp khó khăn, Mercedes sẽ chuyển dần sang nhập khẩu trong khu vực thay vì lắp ráp tại Việt Nam, khi thời hạn 5 năm cho nhà máy tại TP.HCM không phải là quá dài. Tất nhiên điều này đồng nghĩa với việc có thể sức ảnh hưởng và doanh số của Mercedes-Benz tại Việt Nam có thể sẽ suy giảm.