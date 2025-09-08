Xe mui trần Rolls-Royce Corniche khác lạ với bản độ điện hóa

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động của mẫu xe mui trần siêu sang. Halcyon cho biết đã loại bỏ động cơ V8 truyền thống, thay bằng hệ truyền động điện dựa trên kiến trúc 800 V. Công ty này cho biết chiếc Rolls-Royce Corniche điện sở hữu công suất đầu ra 500 mã lực, phạm vi hoạt động tối đa 402 km/lần sạc.