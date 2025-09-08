Xe mui trần Rolls-Royce Corniche khác lạ với bản độ điện hóa

|
Một chiếc xe mui trần 2 cửa hạng siêu sang Rolls-Royce Corniche vừa "lột xác" nhờ bàn tay của đội ngũ kỹ thuật tại xưởng độ Halcyon.
Được mang tên Highland Heather, chiếc Rolls-Royce Corniche trải qua quá trình phục chế, khởi đầu bằng việc tháo dỡ toàn bộ thân xe kim loại. Đội ngũ nghệ nhân lành nghề tại Halcyon sau đó khôi phục nguyên trạng các chi tiết để đưa chiếc xe mui trần siêu sang về với vẻ đẹp ban đầu.
Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ truyền động của mẫu xe mui trần siêu sang. Halcyon cho biết đã loại bỏ động cơ V8 truyền thống, thay bằng hệ truyền động điện dựa trên kiến trúc 800 V. Công ty này cho biết chiếc Rolls-Royce Corniche điện sở hữu công suất đầu ra 500 mã lực, phạm vi hoạt động tối đa 402 km/lần sạc.
Từng chiếc Rolls-Royce Corniche do Halcyon chế tác đều được trang bị hệ thống treo thích ứng và phanh tái tạo với nhiều chế độ lái khác nhau.
Khoang lái của xe trang bị tính năng kiểm soát hành trình, ghế ngồi tích hợp sưởi và thông gió, hệ thống âm thanh được thiết kế độc quyền cùng Apple CarPlay tích hợp vào màn hình.
Tất cả tính năng trên xe đều được điều khiển thông qua các phím bấm vật lý, đảm bảo không phá vỡ nét cổ điển nguyên bản trên chiếc xe mui trần hạng siêu sang Rolls-Royce Corniche.
Bản độ thuần điện của chiếc Rolls-Royce Corniche với màu tím Moorland làm chủ đạo sẽ được trưng bày tại sự kiện Hampton Court Palace Concours of Elegance (Anh), diễn ra vào cuối tuần này.
Halcyon cho biết chỉ chế tác giới hạn 60 chiếc Rolls-Royce Corniche thuần điện. Giá bán mỗi chiếc là 424.000 bảng Anh, tương đương khoảng 573.000 USD.
