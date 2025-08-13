Xe Nhật áp đảo thị trường hybrid Việt

Hai phiên bản hybrid của Toyota Camry bán được 121 xe trong tháng vừa rồi, giảm nhẹ so với kỳ báo cáo tháng 6. Tuy nhiên, doanh số này vẫn nhỉnh hơn 72 xe mà phiên bản Toyota Camry thuần xăng duy nhất có được trong cùng kỳ. Các phiên bản hybrid của Toyota Camry có giá 1,472 tỷ và 1,542 tỷ đồng . Ảnh: TMV.