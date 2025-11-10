Xe sắp bán của Mazda gây thích thú

Dựa trên mẫu concept Vision X Coupe, một chiếc sports wagon mới sẽ là người kế nhiệm hoàn hảo cho mẫu Mazda6 Estate.

Mazda từ lâu đã có biệt tài chế tạo những mẫu xe concept đẹp mắt. Tại JMS 2025 vừa qua, hãng đã một lần nữa nhắc nhở mọi người về tài năng đó khi tiết lộ hai mẫu concept mới, trong đó nổi bật là Vision X Coupe.

Đây là một cỗ máy gầm thấp được trang bị hệ thống hybrid plug in động cơ xoay (rotary) sản sinh công suất mạnh mẽ 503 mã lực.

Tuy nhiên, giới mộ điệu không khỏi tự hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu Mazda lấy chiếc coupe tương lai này và kéo dài nó thành một thứ gì đó bất ngờ hơn? Có lẽ là một chiếc wagon (xe wagon thể thao).

Sau khi ngừng sản xuất mẫu Mazda6 chạy xăng (từng có phiên bản estate), dòng sản phẩm của thương hiệu Nhật Bản hiện chủ yếu bị thống trị bởi các mẫu SUV, ngoại trừ Mazda3, MX 5 và, ở một số thị trường, Mazda2 subcompact và bán tải BT 50.

Trên thực tế, Mazda6 đời cũ đã được kế thừa bởi sự hợp tác giữa Mazda và Changan tại Trung Quốc, tạo ra mẫu xe thuần điện 6e. Mẫu xe này có mặt ở một số thị trường như châu Âu, Trung Quốc và Australia, dù phiên bản estate vẫn chưa được bổ sung vào dòng sản phẩm.

Hình ảnh render của mẫu xe mới của Mazda. Ảnh: Sugar Design.

Những hình ảnh dựng (render) này mô phỏng hình dáng tiềm năng của một chiếc Mazda6 Estate mới, nếu nhà sản xuất ô tô quyết định lấy Vision X Coupe làm nguồn cảm hứng. Nếu một chiếc xe như thế này được hiện thực hóa, nó có thể là chiếc xe duy nhất sánh ngang được với yếu tố "ngầu" của BMW M3 Touring.

Không ngạc nhiên khi thiết kế của Vision X Coupe rất phù hợp với một chiếc wagon. Về cơ bản, nó đã là một chiếc xe khá dài, dài hơn Mazda6 tới 185 mm. Vì vậy, chỉ cần nâng nhẹ đường mái phía sau, nó có thể dễ dàng biến thành một chiếc sedan lấy cảm hứng từ coupe.

Bản dựng cũng cho thấy mẫu Vision X Estate có đèn hậu hơi khác biệt. Đèn hậu kỳ lạ của concept trưng bày tại Tokyo kéo dài lên cả hai bên cửa sổ phía sau, có vẻ hơi không cần thiết. Trong bản dựng này, đèn hậu dừng ở chân cửa sổ, tạo cảm giác đẹp mắt hơn.

Concept Vision-X của Mazda được giới thiệu tại JMS. Ảnh: Motor1.

Mazda đã ra mắt Vision X Concept như một cách để hình dung ra thế hệ xe tiếp theo của hãng. Mặc dù chưa có xác nhận nào về việc nó sẽ đi vào sản xuất, thương hiệu này đặt mục tiêu phát hành một mẫu xe động cơ xoay hiệu suất cao vào năm 2035. Concept này cũng hé lộ hình thức mà hệ truyền động đó có thể mang.

Hệ thống hybrid của nó kết hợp động cơ xoay tăng áp với một mô tơ điện và một bộ pin nhỏ, cùng nhau tạo ra 503 mã lực và phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện lên tới 160 km.