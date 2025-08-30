Xe số sàn đang dần biến mất

Với sự phát triển của công nghệ, hộp số tự động ngày càng phổ biến.

Những năm 2000, xu hướng sử dụng xe gầm cao nở rộ tại các quốc gia phương tây, khiến sedan dần không còn được ưa chuộng. Và gần đây, một sự thay đổi cũng đang được diễn ra tương tự khi hộp số tự động trở thành trang bị tiêu chuẩn ở nhiều thị trường, đe dọa sự tồn tại của xe số sàn.

Năm 2001, gần như toàn bộ ôtô đăng ký mới tại 5 thị trường lớn châu Âu gồm Đức, Anh, Pháp, Italy và Tây Ban Nha đều dùng số sàn. Số liệu cho thấy khi đó, xe số sàn chiếm đến 91% lượng đăng ký ở 5 thị trường này, phổ biến hơn cả số tự động ngay cả trong phân khúc xe sang.

Khi đó, công nghệ chưa phát triển như hiện nay, chi phí nghiên cứu cao tác động trực tiếp đến giá bán, khiến hộp số tự động trở thành tính năng xa xỉ hơn là phổ thông.

Tuy nhiên, giống như túi khí và nhiều công nghệ ôtô khác, quy trình sản xuất và nghiên cứu đã dễ dàng hơn, mang các tính năng cao cấp đến gần xe phổ thông. Với tình trạng ùn tắc ở các đô thị lớn cùng việc người lái ngày càng bận rộn, hộp số tự động nhanh chóng trở thành lựa chọn phù hợp với thực tế mới.

Theo Motor1, năm 2024, xe số sàn chỉ còn chiếm 29% lượng đăng ký mới tại 5 thị trường lớn ở châu Âu. Phân tách theo thương hiệu phổ thông và thương hiệu cao cấp cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt.

Năm 2001, xe sang dùng số tự động chỉ chiếm 31% doanh số. Đến năm 2024, con số này đã đạt 97%. Với các thương hiệu phổ thông, tỷ lệ xe số tự động cũng tăng mạnh từ 5% năm 2001 lên 63% trong năm ngoái.

Sự thay đổi mạnh mẽ này cũng tác động trực tiếp đến Mỹ. Quốc gia của những chiếc xe gầm cao cỡ lớn và xa lộ dài cũng chính là thị trường lớn nhất cho hộp số tự động. General Motors là hãng đầu tiên sản xuất xe số tự động hàng loạt vào năm 1939.

Ngay từ năm 2001, xe số tự động đã phổ biến tại Mỹ và nay càng áp đảo hơn. Số liệu cho thấy 25 năm trước, gần 72% xe mới, bao gồm cả xe bán tải cỡ nhỏ, sử dụng hộp số tự động, trong khi xe số sàn chiếm 28%. Năm 2024, xe số sàn chỉ còn chiếm vỏn vẹn 0,8% lượng ôtô mới bán ra tại Mỹ.

Xe số sàn dường như “sắp tuyệt chủng”, ngoại trừ một số ít mẫu xe thể thao vẫn duy trì cần số truyền thống. Nhưng với xu hướng hiện tại, ngay cả nhóm xe này cũng có nguy cơ biến mất trong vài năm tới.