Xe tiền tỷ ưu đãi sâu tháng Ngâu, có chiếc giảm hơn nửa giá

Loạt hãng xe châu Âu đang triển khai ưu đãi hàng trăm triệu đồng cho dải sản phẩm của mình trong tháng 9.

Giai đoạn tháng 7 âm lịch là thời điểm thị trường đi xuống do tâm lý khách hàng. Vì vậy để kích thích nhu cầu mua sắm, không ít hãng xe triển khai chương trình giảm giá, đặc biệt với ôtô phân khúc cao cấp với giá bán hàng tỷ đồng.

Loạt xe BMW giảm hàng trăm triệu

Trong tháng 9, nhiều mẫu xe từ lắp ráp đến nhập khẩu của BMW đang được áp dụng khuyến mại từ 150-700 triệu đồng. Trong đó, BMW 3 Series, X3, 5 Series và X5 được giảm tiền mặt đến 150 triệu đồng.

Hiện 3 Series là một trong những mẫu sedan hạng sang ăn khách nhất của BMW với giá bán khởi điểm 1,599 tỷ đồng . Như vậy sau áp dụng ưu đãi, khách hàng có thể mua xe với giá khoảng 1,449 tỷ đồng .

Loạt xe BMW đang được giảm đến 700 triệu đồng trong tháng 9. Ảnh: Đan Thanh.

BMW iX3 và i4 hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cùng mức giảm tiền mặt đến 700 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe được tặng kèm bộ sạc WallBox và hưởng chương trình miễn phí sạc tại toàn bộ trạm thuộc hệ thống THACO Auto.

Tại Việt Nam, iX3 có giá 3,539 tỷ, trong khi i4 được bán với giá khoảng 3,759- 4,299 tỷ đồng cho 2 phiên bản.

Đối với chiếc 430i Gran Coupe và 530i M Sport LCI, mức khuyến mại dao động khoảng 300 triệu đồng. Ngoài ra, BMW Z4, X4 và X6 đang được giảm tiền mặt khoảng 180 triệu đồng. Dòng xe hiệu suất của BMW M gồm M2, M3, M4 và XM được giảm đến 650 triệu đồng.

Mercedes-AMG GT 53 giảm nửa giá

Theo ghi nhận của phóng viên, một số đại lý Mercedes-Benz đang chào bán chiếc AMG GT 53 4Matic với giá khoảng 4 tỷ đồng . Đặc biệt một số nhân viên tư vấn sẵn sàng giảm thêm hơn 100 triệu, đưa giá của chiếc sedan này về mức 3,8 tỷ đồng .

Đây là chương trình dành cho những chiếc GT 53 sản xuất năm 2022. Vì vậy, giá khuyến mại sẽ được điều chỉnh dựa vào tình trạng tồn kho của từng đại lý.

Mẫu sedan hiệu năng cao đang có giá bán gần 4 tỷ đồng cho bản số VIN 2022. Ảnh: Car and Driver.

Tại Việt Nam, GT 53 là mẫu xe thuộc dòng hiệu suất cao, cạnh tranh cùng Porsche Panamera hay Maserati Quattroporte. Xe có giá niêm yết khoảng 6 tỷ đồng .

Volkswagen Touareg ưu đãi hơn 100 triệu

Mẫu SUV vừa được nâng cấp nay đã xuất hiện trong danh sách khuyến mại của thương hiệu xe châu Âu. Theo thông tin từ nhà sản xuất, khách hàng mua Touareg bản Elegance được giảm từ 2,699 xuống còn 2,368 tỷ, bản Luxury giảm 331 triệu, đưa giá về mức 2,768 tỷ đồng .

Mẫu xe vừa nâng cấp của Volkswagen cũng được giảm giá.

Hai phiên bản lần đầu xuất hiện ở Việt Nam là Highline và R-Line được giữ nguyên giá bán lần lượt là 3,099 và 3,399 tỷ đồng . Khi mua 2 tùy chọn này, khách hàng được tặng một camera 360 và gói dịch vụ OCP trong 3 năm.

Mẫu SUV này được định vị ở phân khúc hạng sang cỡ trung, cùng tầm giá với Audi Q7 hay Lexus RX.

Audi giảm tiền mặt

Audi Việt Nam vẫn tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi tiền mặt cho 4 mẫu xe gồm Q5, A6, Q7 và Q3 tại thị trường Việt.

Trong đó, chiếc SUV hạng sang được giảm đến 200 triệu, đưa giá bán về mức 2,19 tỷ đồng . Chiếc A6 có giá 2,299 tỷ nay được giảm về mức 2,149 tỷ đồng .

Audi Q7, mẫu SUV cỡ trung của thương hiệu Đức, được bán với giá 3,59-3,85 tỷ cho 2 phiên bản 45TFSI và S Line. Trong tháng 9, khách hàng mua mẫu xe này tiết kiệm 130 triệu đồng nhờ ưu đãi từ nhà sản xuất. Audi Q3 được định vị ở nhóm xe gầm cao cỡ nhỏ, có giá bán khoảng 1,89 tỷ đồng . Trong tháng 9, giá của chiếc SUV này được giảm về mức 1,29 tỷ đồng .

Chiếc SUV Q7 của Audi được giảm đến 130 triệu đồng. Ảnh: Audi.

Những chương trình ưu đãi trong tháng 9 cho thấy sức cạnh tranh đang ngày càng lớn ở phân khúc xe sang tại Việt Nam. Từ BMW, Mercedes đến Audi hay Volkswagen, loạt thương hiệu châu Âu đều chọn cách giảm giá mạnh để giữ chân khách hàng trong giai đoạn thị trường trầm lắng.

Với người mua, đây chính là thời điểm tốt để tiếp cận những mẫu xe hạng sang với mức giá phải chăng hơn so với các giai đoạn cao điểm của năm.