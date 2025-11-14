Xe VinFast áp đảo nhóm SUV hạng A, Kia Sonet thắng Toyota Raize

Dù doanh số của kỳ báo cáo tháng 10 chỉ vừa được công bố, kết quả cuộc đua của phân khúc A dường như đã hạ màn sớm với doanh số cao vượt trội của VinFast VF 5.

Thị trường xe Việt càng trở nên náo nhiệt hơn khi đến gần giai đoạn "chốt sổ" doanh số năm. Ở phân khúc SUV cỡ nhỏ, cuộc đua lại có vẻ đã ngã ngũ khi đại diện xe điện nội địa Việt đã về đích sớm, để lại thế tam mã quen thuộc của những mẫu xe chạy xăng Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ngôi vương không thể lay chuyển của VF 5

Trong khi các cái tên khác ở nhóm SUV cỡ A dùng động cơ đốt trong đang vật lộn với doanh số ba chữ số, VinFast VF 5 đã chứng minh sức mạnh áp đảo khi đạt 4.450 xe bán ra trong tháng 10.

Nếu so sánh với hai đối thủ lớn nhất trong cùng kỳ báo cáo, sự áp đảo càng trở nên rõ rệt. Doanh số 4.450 xe của VF 5 gấp hơn 4 lần tổng doanh số của Kia Sonet (522 xe) và Toyota Raize (368 xe) cộng lại. Lũy kế 10 tháng của năm, lượng VF 5 bán ra thị trường đã đạt 35.406 chiếc.

VinFast VF 5 thống trị nhóm xe hạng A với hơn 4.000 xe bán ra trong tháng 10. Ảnh: Duy Hiệu.

Con số này không chỉ tiếp tục giúp VF 5 giữ vững ngôi vị ôtô hạng A bán chạy nhất thị trường Việt mà còn tạo ra khoảng cách mênh mông với phần còn lại của phân khúc.

Sự thống trị của mẫu xe điện Việt không phải là ngẫu nhiên, mà đến từ chiến lược thị trường hiệu quả cùng những lợi thế sản phẩm không thể phủ nhận.

Đó là lợi thế về chi phí sở hữu, đặc biệt là các gói thuê pin linh hoạt, đã thu hút một lượng lớn khách hàng cá nhân và doanh nghiệp dịch vụ. Trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng được ưu tiên, VF 5 đưa ra một phương trình kinh tế hấp dẫn hơn nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc sử dụng động cơ xăng.

Nhóm xe xăng chạy đua tìm sức hút

Trong nhóm xe xăng, cục diện tháng 10 cho thấy sự xáo trộn nhỏ về thứ hạng, dù doanh số tổng thể vẫn ở mức thấp, phản ánh rõ nét sự suy giảm sức hút của các mẫu xe này trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Kia Sonet, với 522 xe bán ra, đã tạm thời giành lại vị trí dẫn đầu trong nhóm xe xăng. Mặc dù có sự cải thiện nhẹ so với các tháng trước đó, khi mẫu xe này từng có lúc giảm xuống dưới mốc 300 chiếc, doanh số 522 xe vẫn là con số khiêm tốn.

Ra mắt bản nâng cấp với giá tăng đã phần nào ảnh hưởng đến sức bán của Kia Sonet. Ảnh: Thaco.

Đây là một sự sụt giảm đáng kể so với thời kỳ hoàng kim của Sonet trong năm 2023, khi mẫu xe này thường xuyên đạt mốc hơn 1.000 xe/tháng và là biểu tượng của sự thành công trong phân khúc. Sự suy yếu của Sonet một phần đến từ sự điều chỉnh giá bán và việc thị trường đang chờ đợi phiên bản nâng cấp lớn hơn.

Toyota Raize xếp thứ 3 toàn phân khúc với 368 xe bán ra. Mặc dù là mẫu xe nhập khẩu được ưa chuộng, mang thương hiệu Toyota với ưu thế về thanh khoản, Raize đang vật vã tìm lại thị phần. Doanh số thấp của Raize cho thấy lợi thế về thương hiệu hay nguồn cung đã không còn đủ sức nặng.

Việc Raize và Sonet cùng nhau chia sẻ doanh số chỉ hơn 800 xe/tháng là dấu hiệu cho thấy phân khúc SUV cỡ A động cơ đốt trong đang dần co hẹp về quy mô.

Từng là vua của phân khúc SUV hạng A, Toyota Raize nay doanh số chỉ xếp thứ 3. Ảnh: Bối Hạ.

TC Motors vẫn chưa công bố doanh số tháng 10 của Hyundai Venue. Mẫu xe này, vốn được kỳ vọng trở thành đối trọng chính của Sonet khi ra mắt, đã dần hết "hot" và đang phải tìm cách định vị lại thị trường.

Dù Venue có công bố doanh số, cục diện chung của phân khúc cũng khó thay đổi khi tổng thị phần xe xăng đang bị thu hẹp đáng kể.

Trong những tháng quý III, thị trường Việt đã chào đón thêm 2 tân binh thuộc phân khúc hạng A là Suzuki Fronx và BYD Atto 2. Tuy nhiên, việc Atto 2 vẫn còn gặp rào cản về hạ tầng trạm sạc đang khiến mẫu xe này chưa thể tạo ra cú hích lớn ngay lập tức.

Thị trường vẫn đang chờ đợi cú hích từ Suzuki Fronx, tân binh vừa ra mắt của phân khúc hạng A. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong khi đó, Suzuki Fronx, với thiết kế đứng ngoài "trend" so với xu hướng hiện đại của các đối thủ, sẽ rất khó để tạo ra đột phá trong cuộc cạnh tranh của nhóm xe xăng.

Nhìn chung dù các mẫu xe xăng như Sonet và Raize vẫn đang nỗ lực giằng co để duy trì thị phần, sự xuất hiện của các tân binh như BYD Atto 2 và Suzuki Fronx hứa hẹn sẽ làm cuộc chiến thêm kịch tính. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đặt ra cho toàn phân khúc là làm thế nào để cân bằng giữa ưu đãi giá và lợi ích kinh tế lâu dài.