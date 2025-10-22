Xe xanh không còn giá tốt tại Mỹ?

Tại Mỹ, xe điện đang đứng trước nguy cơ tăng giá do mức thuế mới.

Theo trang MLive, bang Michigan (Mỹ) vừa thông qua chính sách bỏ thuế bán xăng nhưng tăng thuế nhiên liệu ở mức tương đương, nhằm đảm bảo nguồn thu cho việc tu sửa hệ thống giao thông.

Tuy nhiên, quy định mới kéo theo hệ quả khác. Cụ thể, cứ mỗi một cent tăng thuế nhiên liệu, phí đăng ký xe điện sẽ tăng 5 USD và xe hybrid sạc ngoài (PHEV) tăng 2,5 USD .

Điều này đồng nghĩa, trong khi người dùng xe xăng không chịu ảnh hưởng, chủ xe điện sẽ phải trả thêm khoảng 100 USD mỗi năm, nâng tổng phí đăng ký lên 260 USD , chưa bao gồm các khoản phí thông thường. Với xe tải điện, mức này có thể lên tới 360 USD .

“Việc nâng phí xe điện lên mức cao nhất nước đang làm nản lòng người tiêu dùng và gửi đi tín hiệu rằng Michigan không thực sự nghiêm túc với mục tiêu dẫn đầu xu hướng điện hóa giao thông", Sophia Schuster, đại diện Hội đồng Đổi mới Năng lượng Michigan, nhận định.

Tổ chức này cũng cho biết trước khi mức phí mới có hiệu lực, người dùng xe điện tại Michigan vốn đã đóng thuế tiểu bang cao hơn khoảng 20 USD so với xe xăng, dù trung bình họ di chuyển ít hơn 7.200 km mỗi năm.

Dù vậy, vẫn còn hy vọng khi một đề xuất đang được xem xét nhằm giảm mạnh phí đăng ký cho xe điện và xe hybrid sạc ngoài. Tuy nhiên, chưa rõ liệu thay đổi này có được thông qua hay không.