Xem ảnh khiêu dâm khi lái xe tải, tài xế gây tai nạn kinh hoàng ở Anh

Tài xế người Anh liên tục lướt mạng xã hội và xem những bức ảnh khiêu dâm vài giây trước khi vụ va chạm xảy ra.

Hình ảnh Platt trong buồng lái do camera an ninh ghi lại. Ảnh: Lancashire Police.

Một năm 4 tháng sau vụ tai nạn chết người trên đường cao tốc ở Lancashire, cách Liverpool (Anh Quốc) khoảng 40 phút về phía đông, cảnh sát tung đoạn camera tiết lộ lý do thật sự đằng sau.

Theo đó, tài xế xe tải Neil Platt (43 tuổi), người gây ra vụ tai nạn, đã "bị phân tâm nặng nề" khi vừa lái xe, vừa xem nội dung khiêu dâm. Bức ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy Platt ngồi ở vị trí ghế lái, mặc áo phông màu tím, che mặt trước làn khói bốc lên sau va chạm. Cảnh sát phát hiện hình ảnh khỏa thân nhấp nháy trên nền tảng X trong điện thoại.

"Vài giây trước khi xảy ra vụ va chạm, người này 'liên tục' nhìn vào màn hình điện thoại. Ngoài ra, Platt mở các ứng dụng như WhatsApp, X, YouTube và TikTok trong hành trình lái xe kéo dài 3 giờ đồng hồ từ Scotland đến Liverpool", The New York Post dẫn lời một quan chức tại tòa án.

Vụ việc đã gây ra cái chết cho Danni Aitchison, người cha có hai con, điều khiển chiếc Hyundai Kona. Xe của Aitchison tiếp tục đâm vào một chiếc xe chở dầu và tốc cháy.

Trong phiên tòa xét xử, Platt, bị kết án 10 năm tù giam, dù anh khăng khăng giải thích bản thân chỉ nhìn vào điện thoại để kiểm tra thời gian di chuyển.

Thẩm phán Ian Unsworth KC đã chỉ trích tài xế xe tải ngay tại tòa án: "Thái độ kiêu ngạo và ích kỷ của anh (ý chỉ Platt) khi lái xe đáng bị lên án. Pháp luật không có bất kỳ lý do nào để bỏ qua tội lỗi mà anh gây ra".

Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy Platt đã tích cực tìm kiếm nội dung khiêu dâm trước khi xảy ra vụ tai nạn, thẩm phán nhận thấy tài xế xe tải đã "ưu tiên xem phương tiện truyền thông xã hội" hơn là sự an toàn của người khác trên đường.

Ngoài án tù, Platt sẽ bị cấm lái xe trong 7 năm.

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc, Kerry, người vợ đang nói chuyện điện thoại với Aitchison, cho biết cô bàng hoàng khi cuộc gọi của cả hai đột ngột bị ngắt. Aitchison ra đi để lại đứa con nhỏ.

Trong khi đó, Andrew Aitchison, em trai của nạn nhân, cảm thấy "bị khủng hoảng". "Sự ra đi của Aitchison gây tác động đáng kể đến tôi và gia đình", người này cho hay.