Xem trước Jaecoo J6 - SUV điện off-road sắp bán tại Việt Nam

Nhiều khả năng Jaecoo J6 sẽ được Omoda & Jaecoo Việt Nam ra mắt chính thức vào khoảng tháng 9 tới đây. Mẫu SUV điện off-road đã được bán tại Thái Lan, từng xuất hiện tại triển lãm ôtô quốc tế Bangkok hồi tháng 3. Ở xứ chùa vàng, Jaecoo J6 AWD có giá 1,249 triệu baht, tức xấp xỉ 1 tỷ đồng . Ảnh: Đan Thanh.