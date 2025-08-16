Xem trước Jaecoo J6 - SUV điện off-road sắp bán tại Việt Nam

|
Jaecoo J6 dự kiến là mẫu xe tiếp theo được thương hiệu ôtô thuộc tập đoàn Chery trình làng khách Việt. Mẫu SUV địa hình thuần điện đang được trưng bày tại một sự kiện ở TP Hà Nội trước thời điểm ra mắt chính thức, dự kiến khoảng tháng 9 tới đây.
|
Do là một SUV thuần điện, Jaecoo J6 có đầu xe kín. Ngôn ngữ thiết kế dạng hộp tương tự "đàn anh" Jaecoo J7 cũng được áp dụng trên mẫu xe này. Cụm đèn chiếu sáng dạng LED với đèn chạy ban ngày đặt dọc.
|
Bộ mâm 5 chấu kích thước 19 inch là trang bị trên Jaecoo J6. Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 4.342 x 1.926 x 1.741 mm, chiều dài cơ sở 2.715 mm.
|
Đuôi xe vuông vắn, cụm đèn hậu đặt dọc tương tự đèn LED ban ngày phía đầu xe. Cửa hậu mở ngang. Chiếc Jaecoo J6 trưng bày tại Việt Nam không trang bị hộp đồ phía sau.
|
Giống với ngoại thất, khoang lái Jaecoo J6 cũng chủ đạo bởi các đường nét thẳng, vuông vức và khỏe khoắn, phù hợp với một mẫu SUV địa hình.
|
Màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch cho phép người lái điều chỉnh, tương tác với phần lớn tính năng trên xe.
|
Vô lăng 3 chấu đáy phẳng tối giản phím bấm vật lý. Nằm sau vô lăng là màn hình kích thước 9,2 inch nằm ngang cùng với cần số điện tử dạng thanh.
|
Nhờ đưa cần số lên sau vô lăng, bệ trung tâm của xe khá thoáng và đơn giản, chỉ bao gồm núm xoay chọn chế độ lái, đế sạc không dây cùng 2 khay giữ cốc.
|
Bộ ghế ngồi bọc da nhân tạo, lấy màu nâu làm tông chủ đạo. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Bệ trung tâm trang bị thanh nắm 2 bên, hỗ trợ người ngồi trong quá trình vận hành off-road.
|
Hàng ghế sau bố trí 3 vị trí ngồi, tuy nhiên khoảng để chân không quá rộng rãi, hõm lưng ghế cũng không quá lý tưởng. Cả 3 tựa đầu hàng ghế sau đều có thể điều chỉnh, hành khách cũng được trang bị các cổng sạc thiết bị di động.
|
Jaecoo J6 ở Việt Nam dự kiến bán ra với duy nhất phiên bản AWD. Thiết lập motor kép sản sinh công suất tối đa 275 mã lực, mô-men xoắn cực đại 385 Nm. Gói pin 69,77 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 364 km, công bố theo chu trình WLTC.
|
Nhiều khả năng Jaecoo J6 sẽ được Omoda & Jaecoo Việt Nam ra mắt chính thức vào khoảng tháng 9 tới đây. Mẫu SUV điện off-road đã được bán tại Thái Lan, từng xuất hiện tại triển lãm ôtô quốc tế Bangkok hồi tháng 3. Ở xứ chùa vàng, Jaecoo J6 AWD có giá 1,249 triệu baht, tức xấp xỉ 1 tỷ đồng. Ảnh: Đan Thanh.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.