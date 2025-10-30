Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xem trước Mazda CX-5 thế hệ mới - màn hình cỡ lớn là điểm nhấn

  Thứ năm, 30/10/2025 06:51 (GMT+7)
Thế hệ mới của mẫu SUV cỡ C được trang bị màn hình giải trí trung tâm lớn hàng đầu danh mục sản phẩm Mazda hiện tại.

Sau khi ra mắt toàn cầu hồi tháng 7, thế hệ mới của Mazda CX-5 đang được trưng bày tại triển lãm Japan Mobility Show 2025. Mẫu SUV cỡ C sở hữu nhiều thay đổi ở ngoại hình, bên cạnh nâng cấp đáng chú ý trong khoang lái.
So với thế hệ tiền nhiệm, chiều dài tổng thể của Mazda CX-5 mới đã trội hơn 102 mm, khoảng cách giữa 2 trục xe cũng nhỉnh hơn 76 mm.
Những thay đổi trên Mazda CX-5 mới có thể nhận ra khi nhìn chính diện.
Lưới tản nhiệt vẫn sở hữu thiết kế quen thuộc, tuy nhiên phần đèn LED định vị ban ngày trong cụm đèn chiếu sáng chính tại khu vực đầu xe đã có sự thay đổi.
Ở phía sau, Mazda CX-5 sử dụng logo thương hiệu dạng chữ. Cụm đèn hậu và xi-nhan phía đuôi xe cũng thay đổi họa tiết, khiến chiếc SUV cỡ C có phần "dữ dằn" hơn.
Mâm xe Mazda CX-5 sơn đen toàn bộ, đường kính 19 inch ở phiên bản cao cấp nhất.
Khoang lái là nơi chứng kiến những thay đổi đáng chú ý nhất trên Mazda CX-5 thế hệ mới. Nổi bật ở trung tâm táp-lô là màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch - lớn hàng đầu dòng sản phẩm Mazda hiện hữu.
Hãng xe Nhật Bản lược bỏ gần như toàn bộ phím bấm vật lý trong khoang lái Mazda CX-5 thế hệ mới. Tất cả thao tác với xe được thực hiện thông qua màn hình cảm ứng trung tâm và các phím bấm trên vô lăng tròn 3 chấu. Ảnh: Mazda.

Mazda CX-5 thế hệ mới tiếp tục sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 187 mã lực, mô-men xoắn cực đại 251 Nm. Động cơ này kết hợp hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian làm tiêu chuẩn.
Giá bán của Mazda CX-5 thế hệ mới có thể tăng so với bản tiền nhiệm. Ở Việt Nam, Mazda CX-5 hiện bao gồm 7 phiên bản lắp ráp trong nước, giá bán dao động 749-979 triệu đồng. Mẫu xe này đang dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C, doanh số lũy kế trội hơn các đối thủ như Ford Territory, Hyundai Tucson hay VinFast VF 7.

Phúc Hậu

Ảnh: Phong Vân (từ Tokyo)

