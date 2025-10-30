Xem trước Mazda CX-5 thế hệ mới - màn hình cỡ lớn là điểm nhấn

Sau khi ra mắt toàn cầu hồi tháng 7, thế hệ mới của Mazda CX-5 đang được trưng bày tại triển lãm Japan Mobility Show 2025. Mẫu SUV cỡ C sở hữu nhiều thay đổi ở ngoại hình, bên cạnh nâng cấp đáng chú ý trong khoang lái.