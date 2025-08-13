Xem trước thiết kế có thể là Mitsubishi Triton bản nâng cấp

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Mitsubishi Triton dự kiến ra mắt khoảng năm 2027-2028, áp dụng thiết kế đã xuất hiện trên Xforce hay Destinator.

Ra mắt chính thức vào năm 2023, thế hệ thứ 6 của bán tải Mitsubishi Triton chỉ mới trải qua 2 năm trên thị trường. Tuy nhiên, việc mẫu SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator ra mắt gần đây đã làm dấy lên những tò mò, liệu phong cách thiết kế mới có phù hợp với mẫu bán tải cỡ trung này không.

Chuyên trang Carscoops chia sẻ bản dựng do họa sĩ Theottle thực hiện, diễn giải những gì có thể xuất hiện trên Mitsubishi Triton ở lần nâng cấp tiếp theo.

Bộ ảnh cho thấy Mitsubishi Triton có thể sẽ chỉ thay đổi đáng kể ở cụm đèn pha, cản trước và nắp thùng hàng.

Cụm đèn pha dạng phân tầng nay chuyển sang thiết kế gọn gàng, liền mạch hơn, bao quanh bởi các điểm nhấn bằng nhôm theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Lưới tản nhiệt và ốp gầm cũng có thiết kế mới.

Đuôi xe Mitsubishi Triton trong bản dựng này cũng được nâng cấp về mặt thị giác. Cụm đèn hậu có thiết kế mới, nối với nhau bởi dải đèn LED vắt ngang chiều rộng thùng xe.

Chuyên trang Carscoops nhận định thiết kế của Xforce hay Destinator hiện tại dường như sẽ được Mitsubishi áp dụng rộng rãi trên nhiều mẫu xe khác trong tương lai. Bên cạnh Triton, hãng xe Nhật Bản cũng có thể sử dụng thiết kế này cho cả Mitsubishi Pajero.

Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Mitsubishi Triton dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2027-2028. Chuyên trang Carscoops cho rằng bên cạnh ngoại hình, những nâng cấp trong khoang lái và sự bổ sung các tùy chọn điện hóa - bao gồm biến thể thuần điện - cũng là điểm đáng chờ đợi ở lần nâng cấp sắp tới của mẫu bán tải cỡ trung.