Xếp hàng chật cứng metro TP.HCM ngày 2/9

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (đơn vị vận hành metro số 1) đã miễn phí 100% giá vé cho tất cả người đi tàu trong ngày 2/9.

Trong ngày Quốc khánh, người dân đi metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chỉ cần dùng căn cước công dân gắn chip quét tại cổng hoặc tạo mã QR "Độc lập" trên ứng dụng HCMC Metro HURC để được miễn phí vé.

Lượng hành khách tăng mạnh so với ngày thường. Anh Phạm Hữu (39 tuổi) cho biết đã mua vé đi từ ga Suối Tiên đến ga Bến Thành để trải nghiệm. "Đây là lần đầu tiên tôi đi metro. Tôi cảm thấy rất tự hào vì đất nước mình có những công trình hiện đại thế này", anh chia sẻ.

Ngoài miễn vé cho khách, trong dịp lễ, metro Bến Thành - Suối Tiên kéo dài thời gian hoạt động, bắt đầu từ 5 giờ và kết thúc lúc 23 giờ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Lượng khách tập trung về vui chơi quá lớn, trong đó nhiều khách chọn đi tàu Metro số 1 khiến các chuyến tàu từ sáng sớm luôn trong tình trạng quá tải, kẹt cứng.

Để phân tán lưu lượng mua vé tại ga và rút ngắn thời gian chờ đợi cho hành khách, từ ngày 29/8, công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM đưa vào vận hành 44 ki-ốt bán vé giấy tự động tại các nhà ga trên tuyến metro số 1 TP.HCM.

Khu vực nhà để xe phía ngoài ga Bến Thành luôn trong tình trạng quá tải không còn một chỗ trống.

Hòa trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những ngày này, các nhà ga của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã được trang trí cờ hoa rực rỡ.

