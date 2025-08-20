Xếp hàng từ 3h sáng săn vé đại nhạc hội quốc gia ở Hà Nội

|
Ghi nhận lúc 9h10 sáng 20/8, hàng nghìn người dân đứng kín khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám để nhận vé chương trình ''Việt Nam trong tôi'' kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
|
Theo kế hoạch, ban tổ chức tiến hành phát vé vào hai khung giờ là 9h-11h30 và 13h-16h30, từ ngày 20 đến 22/8. Mỗi khán giả mang theo căn cước công dân sẽ được nhận hai vé.
|
9h, ban tổ chức bắt đầu phát vé, đoàn người phía trên ào ạt tiến lên. Trong vòng 20 phút, đội ngũ ban tổ chức thông báo qua loa cầm tay ngừng phát vé vì vấn đề an ninh.
|
Nhiều người mất kiên nhẫn, trèo lên cổng sắt trước cửa Nhà hát Lớn để vượt vào trong lấy vé, lực lượng an ninh vất vả ngăn cản.
|
Một số khán giả có mặt từ lúc 3-5h sáng, chen lấn trong đám đông nhiều giờ đồng hồ dưới nắng nóng. Người dân cho biết đã có một số trường hợp người xếp hàng lấy vé bị ngất xỉu, lực lượng y tế đã có mặt để tiến hành sơ cứu.
|
Tuấn Đan (17 tuổi) xuất phát lúc sáng sớm từ Bắc Ninh để có mặt tại Nhà hát Lớn Hà Nội lúc 5h chờ lấy vé. "Chờ nhiều giờ đồng hồ dưới nắng nóng khiến tôi khá mệt, đáng tiếc là ban tổ chức đã thông báo ngừng phát vé. Tôi sẽ cố gắng chờ đợi hết chiều nay xem còn cơ hội không", Đan cho biết.
|
Một số người tìm cách trèo lên giàn giáo đang thi công dở để quan sát và thoát khỏi đám đông xô đẩy.
|
Dòng người ồ ạt chen lấn xô đẩy để vượt qua cổng rào Nhà hát Lớn. 9h30, ban tổ chức cho biết dừng phát vé trong hôm nay, sẽ tiếp tục phát vé vào ngày 21 và 22/8.
|
Ghi nhận lúc 10h, nhiều khán giả vẫn nán lại để theo dõi tình hình.
|
Lực lượng công an, bảo vệ tại khu vực liên tục yêu cầu người dân giải tán khỏi khu vực quảng trường, không gây mất trật tự. Đại nhạc hội "Việt Nam trong tôi" diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện. Đại nhạc hội tái hiện chặng đường 80 năm, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, dân tộc, nhất là với thế hệ trẻ.
