Xét xử 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc 3,8 tỷ USD

Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay với số tiền lên đến 3,8 tỷ USD (tương đương 88.000 tỷ đồng) bị triệt phá và hôm nay Tòa án đưa ra xét xử.

Theo quyết định xét xử do Chủ tọa Vũ Thanh Lâm (Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM) công bố tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Long Nhu (32 tuổi), Huỳnh Long Tứ (27 tuổi, em Nhu), Huỳnh Thị Hạ Tây (em gái Nhu) cùng 9 bị cáo khác bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc"; bị can Huỳnh Long Bạch (34 tuổi, anh trai Nhu) và 20 bị cáo khác bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc"; chung vụ án có 10 bị cáo khác bị truy tố về tội "Đánh bạc".

Chủ mưu vụ án, bị cáo Huỳnh Long Nhu (ngồi hàng đầu) tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, nhằm lách quy định pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền kỹ thuật số trong giao dịch và thanh toán, bị cáo Huỳnh Long Nhu và Huỳnh Long Bạch đã thành lập các công ty chuyên về công nghệ, thuê các đối tượng giỏi về công nghệ thông tin, IT… để thiết kế các web Swiftonline.live và Nagaclubs.com, được kết nối và thuê cổng game các trò chơi đánh bài trực tuyến từ Evolution Gaming (có trụ sở đặt tại nước ngoài) để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp, đảm bảo lợi nhuận 1-1,5%/1 ngày. Người chơi sẽ dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số theo mô hình đa cấp. Người chơi dùng tiền Việt Nam để mua tiền kỹ thuật số trên các sàn giao dịch hoặc mua trực tiếp từ người khác, sau đó chuyển tiền kỹ thuật số vào ví điện tử của các trang web…

Cũng theo cáo trạng, các bị cáo đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng từ đầu năm 2020, thu hút số lượng rất lớn người chơi đánh bạc (khoảng 25 triệu User) và số tiền dùng chơi đánh bạc đặc biệt lớn, hoạt động được vài tháng lại thay đổi qua trang web khác nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan công an.

Trong vụ án này, số tiền người chơi dùng để đánh bạc khoảng 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng ). Huỳnh Long Nhu đã thu lợi bất chính 53 tỷ đồng , Huỳnh Long Bạch thu lợi khoảng 44 tỷ đồng , sau đó đã dùng số tiền này để đầu tư mua nhà, đất, ôtô và chuyển ra nước ngoài nhằm mục đích che giấu nguồn gốc tài sản.

Cáo trạng cho biết Cơ quan điều tra cũng quyết định tách vụ án hình sự "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Rửa tiền" cùng vật chứng có liên quan của các bị can trong vụ án đang được Cơ quan điều tra và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao CA TP.HCM tạm giữ, thu giữ, quản lý theo quy định pháp luật để tiếp tục điều tra làm rõ.

HĐXX cho biết phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.