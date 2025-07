Xét xử 87 bị cáo lập dự án 'ma' để lừa đảo, chiếm đoạt 255 tỷ đồng

TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử 87 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Công ty CP đầu tư kinh doanh Lộc Phúc có trụ sở tại TP.HCM. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 20 ngày.

Có 87 bị cáo cùng bị xét xử về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong đó, Huỳnh Hữu Tường (SN 1991, ngụ tại TP.HCM) được xác định là chủ mưu, giữ vai trò là người đầu vụ.

Theo cáo trạng, năm 2020, Tường thành lập Công ty TNHH đầu tư môi giới BĐS Vạn Phúc, trụ sở tại TP.HCM. Tường thuê Nguyễn Văn An (SN 1996), quê tỉnh Tây Ninh đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH BĐS Green Link Real, trụ sở tại TP.HCM và giao cho An đứng tên làm Tổng giám đốc. Thực tế cả 3 công ty trên đều do Tường bỏ vốn thành lập và trực tiếp điều hành.

Các bị cáo tại tòa.

Quá trình hoạt động, các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Green Link Real đã đưa ra thông tin gian dối, tự in ấn sơ đồ về các dự án khu dân cư không có thật tại các huyện Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (cũ).

Dù các dự án này không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép đầu tư, Tường cùng đồng phạm đã dùng các thông tin dự án không có thật để lừa đảo khách hàng đi xem đất và bỏ tiền đặt cọc giữ chỗ hoặc chuyển nhượng đất, sau đó chiếm đoạt tài sản của người mua.

Để đưa nạn nhân vào tròng, Công ty Lộc Phúc đã tuyển cả trăm sinh viên làm nhân viên cấp dưới, hướng dẫn các sinh viên này lên mạng xã hội tìm nhà đẹp ở TP.HCM, lấy ảnh đăng website công ty rao bán đất.

Khách hàng có nhu cầu mua nhà, thấy giá công ty của Tường đưa ra rẻ hơn thị trường, nên liên hệ với nhân viên kinh doanh công ty tìm hiểu mua nhà, đất. Ngoài ra, công ty thuê đội ngũ đóng giả khách hàng để tiếp cận khách hàng thật tại các buổi tổ chức sự kiện theo kịch bản soạn sẵn.

Khi có khách hàng, công ty sẽ bố trí người giả khách hàng tiếp cận và đi với khách thật và nói dối là công ty đang tổ chức sự kiện giới thiệu dự án BĐS vùng ven TP.HCM.

Sau đó, nhân viên sẽ dùng mọi thủ thuật đưa khách lên ôtô 52 chỗ để đi tham quan dự án "ma" tại Đồng Nai do Tường, An cùng đồng bọn vẽ ra, dùng các chiêu trò, thủ đoạn thao túng tâm lý bắt ép khách hàng đặt cọc với giá mua cao hơn nhiều giá trị thực tế của lô đất.

Từ tháng 12/2021 đến tháng 8/2023, dưới sự chỉ đạo của Tường, nhân viên các Công ty Vạn Phúc, Lộc Phúc, Green Link Real đã thực hiện 159 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 165 bị hại với tổng số tiền hơn 255 tỷ đồng .