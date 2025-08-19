Xét xử băng nhóm lừa đảo hàng trăm tỷ đồng với chiêu trò cầm sổ đỏ

TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 23 bị cáo trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019 đến năm 2022, Trịnh Tuấn Kiệt (SN 1991, ngụ phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ) và Chiêm Diệu Đại (SN 1985, ngụ xã Lai Hòa, TP Cần Thơ) đã tổ chức đường dây cho vay kiểu "tín dụng đen" trá hình, không có giấy phép hoạt động nhưng rao tin cho vay lãi suất 0,5-1,5%/tháng với thủ tục đơn giản, chỉ cần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ). Nhiều người dân, trong đó có đồng bào Khmer đã giao giấy tờ tùy thân, sổ đỏ cho các bị cáo nói trên.

Những bị hại ký vào hợp đồng dưới hình thức "chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn" nhưng thực chất, đây là việc sang tên sổ đỏ. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng giả mạo chữ ký, lợi dụng cán bộ phường, văn phòng công chứng và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để hoàn tất hồ sơ. Sau đó, tiếp tục cấu kết với cán bộ tại một số chi nhánh ngân hàng ở tỉnh Sóc Trăng (cũ) để thế chấp, vay vốn và chiếm đoạt số tiền đó.

Phiên tòa dự kiến ra trong 11 ngày, ngày 18-29/8.

Kết quả điều tra xác định Kiệt đã thuê 80 người đứng tên trên sổ đỏ, thực hiện 135 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt 112,7 tỷ đồng ; Chiêm Diệu Đại thuê 31 người, thực hiện 51 hợp đồng, chiếm đoạt 50,8 tỷ đồng .

Ngoài ra, hàng loạt đồng phạm khác tham gia với vai trò giúp sức tìm kiếm quyền sử dụng đất, đưa người đi công chứng, giả chữ ký, ký hợp đồng thế chấp hoặc trực tiếp đứng tên sổ đỏ để vay tiền ngân hàng. Mỗi người được hưởng lợi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng...

Bị cáo Kiệt lúc bị bắt.

Theo cơ quan điều tra, đây là vụ án có sự câu kết chặt chẽ giữa nhiều đồng phạm, tổ chức thực hiện tội phạm, làm cho người bị hại tin rằng chỉ "chuyển nhượng tạm" để vay tiền và sẽ lấy lại sổ đỏ khi trả nợ, nhưng trên thực tế, sổ đỏ đã bị sang tên cho người khác, đem thế chấp tại ngân hàng mà chủ đất không hề hay biết.

Toàn bộ số tiền vay được nhóm Kiệt và Đại sử dụng vào mục đích cá nhân, không trả nợ, khiến ngân hàng thiệt hại nặng nề; đồng thời khiến nhiều hộ dân rơi rơi vào nguy cơ mất đất... Phiên tòa dự kiến diễn từ ngày 18/8 đến ngày 29/8.