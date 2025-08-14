Xét xử đường dây mua bán hơn 53 triệu dữ liệu thông tin cá nhân

Năm 2019-2024, Lê Công Định (SN 1997) thu thập, mua hơn 53 triệu thông tin cá nhân của công dân tại 63 tỉnh, thành phố cũ trên cả nước. Các dữ liệu được mua bán gồm: họ tên, ngày sinh, số CCCD, số điện thoại, địa chỉ...

Chiều 13/8, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" đối với 6 bị cáo có hành vi mua bán hơn 53 triệu thông tin cá nhân của công dân tại 63 tỉnh, thành phố cũ trên cả nước.

Các bị cáo gồm: Lê Công Định (SN 1997, trú tại tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Anh Đào (SN 1990), Nguyễn Vũ Thanh Tùng (SN 1990), Nguyễn Minh Tú (SN 1999, cùng trú tại TP.HCM); Trương Văn Hà (SN 2000, trú tại tỉnh Hà Nam, nay là tỉnh Ninh Bình) và Dương Thanh Lâm (SN 1982, trú tại TP Huế).

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cơ quan điều tra, từ tố giác của ông Nguyễn Hữu Quốc H (SN 1988, trú tại TP Huế) về việc có đối tượng rao bán thông tin tài khoản cá nhân của ông trên mạng xã hội, Công an TP Huế tiến hành điều tra, xác minh, khám xét nơi tạm trú của Lê Công Định tại TP Huế và thu giữ 2 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Định sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như: Facebook, Telegram, Gmail để mua, thu thập trái phép dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, sau đó rao bán cho người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính.

Từ năm 2019 đến cuối 2024, Định thu thập và mua tổng cộng hơn 53 triệu thông tin cá nhân của công dân tại 63 tỉnh, thành phố cũ trên cả nước. Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận, các dữ liệu được mua bán gồm: họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ, thông tin bất động sản, bảo hiểm xã hội, tài khoản ngân hàng, khách hàng chứng khoán, khách hàng của các dự án lớn… Dung lượng dữ liệu lên đến khoảng 306 GB.

Nhóm bị cáo mua bán hơn 53 triệu thông tin cá nhân đang sinh sống tại nhiều tỉnh, thành nghe Tòa tuyên án.

Bị cáo Định khai nhận, đã mua dữ liệu từ nhiều nguồn, trong đó có mua của các bị cáo trong vụ án và một số đối tượng khác nhưng không nhớ. Giá mua dao động từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng mỗi lần giao dịch. Sau khi có dữ liệu, Định đăng bài quảng cáo, chủ động liên hệ với khách hàng qua các nhóm bất động sản, môi giới trên mạng xã hội, bán dữ liệu với giá khoảng 300.000 đồng/thông tin. Một thông tin có thể bán cho nhiều người để nhằm tăng lợi nhuận.

Cơ quan điều tra đã xác định hàng chục người trên khắp cả nước đã mua dữ liệu của Định, chủ yếu để phục vụ việc chào bán bất động sản, quảng cáo sản phẩm, môi giới tài chính. Các giao dịch diễn ra qua tài khoản ngân hàng của Định. Tổng số tiền Định thu được từ việc bán dữ liệu cá nhân là hơn 892 triệu đồng, trừ chi phí mua dữ liệu, số tiền thu lợi bất chính là hơn 842 triệu đồng. Định đã tự nguyện nộp lại 150 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Quá trình điều tra, Công an TP Huế làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo còn lại trong vụ án, gồm: Nguyễn Vũ Thanh Tùng, Trương Văn Hà, Nguyễn Minh Tú, Dương Thanh Lâm, Nguyễn Anh Đào có liên quan đến việc mua, thu thập thông tin cá nhân, bán lại cho Định và nhiều người khác nhằm thu lợi bất chính với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Sau khi xem xét hồ sơ chứng cứ cũng như lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Công Định 15 tháng tù; Nguyễn Vũ Thanh Tùng và Trương Văn Hà, mỗi bị cáo bị phạt 25 triệu đồng; Dương Thanh Lâm, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Anh, mỗi bị cáo bị phạt 20 triệu đồng/bị cáo cùng tội danh "Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".