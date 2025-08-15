Xét xử kín vụ bảo mẫu hành hạ trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng

4 bảo mẫu ở Mái ấm Hoa Hồng bị xét xử vì có hành vi hành hạ trẻ em. Tòa án cho biết sẽ xét xử kín.

Theo kế hoạch, ngày 15/8, TAND TP.HCM đưa vụ hành hạ trẻ em diễn ra tại Mái ấm Hoa Hồng (quận 12 cũ) ra xét xử. Phiên tòa do thẩm phán Quách Thanh Bình (Phó chánh Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND TP.HCM) làm chủ tọa. Vụ án sẽ được xét xử kín.

Tại phiên tòa này, bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ Cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) và các đồng phạm là các bảo mẫu: Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền, Trang Mỹ Nhanh cùng bị xét xử về tội “Hành hạ người khác”.

Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở bảo trợ, nhận nuôi dưỡng trẻ em, có cả trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi, được Phòng Lao động, Thương binh và xã hội quận 12 (cũ) cấp phép hoạt động từ tháng 7/2023. Bà Giáp Thị Sông Hương là người đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý.

Trong thời gian chăm sóc các trẻ, các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền đã nhiều lần đánh đập, ngược đãi các cháu bé. Bị cáo Hương và bị cáo Nhanh có hành vi đe dọa, đối xử tàn ác, đánh tất cả 30 cháu bé và lặp đi lặp lại nhiều lần.