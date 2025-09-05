Xét xử phúc thẩm vụ cháy quán karaoke làm 32 người tử vong

Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bình Dương cũ) kêu oan. Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo Hồng.

Ngày 5/9, HĐXX phiên tòa phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM, xét xử vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở tỉnh Bình Dương cũ bước vào phần nghị án kéo dài. HĐXX cho biết sẽ tuyên án vào ngày 8/9 tới đây.

Phiên tòa phúc thẩm được mở vào chiều 4/9 vì có kháng cáo bản án sơ thẩm của bị cáo và bị hại. Cụ thể: Các bị cáo Lê Anh Xuân (chủ quán), Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty Thái Bình Anh) và các cựu cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương cũ là Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Phạm Thị Hồng kháng cáo kêu oan.

Về dân sự, đại diện của 8 bị hại (đã mất) trong vụ cháy kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường.

Các bị cáo trong vụ án.

Bị cáo kêu oan, Viện kiểm sát đề nghị giảm án

Là bị cáo duy nhất kêu oan, bị cáo Phạm Thị Hồng (cựu phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bình Dương cũ) trình bày lý do kháng cáo rằng, việc bản án sơ thẩm nhận định bị cáo "Nhận thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy của cơ sở Karaoke An Phú với ông Lê Xuân Hà là chủ cơ sở karaoke An Phú", trong khi đó thực tế thì không có bất kỳ chứng cứ nào thể hiện bị cáo và ông Hà có giao kết hợp đồng về việc thi công hệ thống PCCC của cơ sở Karaoke An Phú. Hiện nay ông Hà đã chết nên không có đối chứng.

Về nội dung bản án sơ thẩm kết luận bà Hồng thuê ông Nguyễn Nhất Linh thi công hệ thống PCCC của cơ sở Karaoke An Phú. Bà Hồng khẳng định không thuê ông Linh hay bất kỳ ai vào thi công vì bị cáo không nhận thi công công trình này. Về nội dung bản án sơ thẩm cho rằng bà Hồng nhờ bị cáo Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH Thái Bình Anh) ký vào biên bản kiểm tra nghiệm thu để đảm bảo thủ tục pháp lý thì bà Hồng cũng phủ nhận cáo buộc này.

Bà Hồng cũng phản bác nội dung bản án sơ thẩm xác định bà Hồng là người tác động, nhờ bị cáo Phạm Quốc Hùng kiểm tra, nghiệm thu hệ thống phòng cháy, chữa cháy và kết luận hành vi của bà Hồng tạo điều kiện cho cơ sở này đi vào hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện về PCCC.

Bà Phạm Thị Hồng tại phiên tòa.

Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, xét các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, việc quy kết bị cáo Hồng phạm tội là có căn cứ. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị bác kháng cáo kêu oan.

Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cũng nói dù bị cáo Hồng kêu oan, bị cáo vẫn chủ động hỗ trợ cho gia đình các bị hại, thể hiện tinh thần khắc phục hậu quả của bị cáo nên Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Hồng.

Đối với các bị cáo còn lại, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng tất cả đều có tình tiết giảm nhẹ mới là đã khắc phục hậu quả cho gia đình các bị hại và các bị hại cũng xin giảm nhẹ cho các bị cáo, nên Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ cho các bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo theo hướng bị cáo nào khắc phục số tiền lớn thì xem xét giảm nhẹ sâu, mức giảm cụ thể do HĐXX xem xét, quyết định.

Đối với các kháng cáo về dân sự, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX không chấp nhận.

Các bị cáo trong vụ án.

Tại bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Dương cũ tuyên ngày 30/10/2024, đã phạt bị cáo Lê Anh Xuân 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Thành Luân 5 năm tù; Phạm Thị Hồng 7 năm 6 tháng tù, Phạm Quốc Hùng 7 năm tù, bị cáo Vũ Trường Sơn 5 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Bị cáo Nguyễn Văn Võ 4 năm tù về “Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

HĐXX sơ thẩm cũng tuyên buộc các bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi các con chưa thành niên của bị hại cho đến năm 18 tuổi.

Theo nội dung vụ án, vào ngày 6/9/2022, Cơ sở kinh doanh karaoke An Phú xảy ra sự cố chập điện tại đường dây dẫn điện lắp đặt trên trần la phông qua khu vực trước phòng 204, phòng 206. Ngọn lửa sau đó bùng dữ dội, lan ra toàn bộ quán karaoke. Hậu quả là 32 người tử vong và 17 người bị thương.