Xét xử vụ án buôn lậu, nhận hối lộ ở Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng

Ngày 6-7/8/2025, Tòa án Hải Phòng xét xử vụ án buôn lậu, hối lộ, lừa đảo liên quan đến Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng và nhóm Công ty Tài Lộc.

Ngày 6/8, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm về buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (nay là Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2) thuộc Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (nay là Chi cục Hải quan Khu vực III) và các đơn vị liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày 6-7/8/2025.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Nguyễn Mạnh Hà. Có hơn 30 luật sư đăng ký tham gia tố tụng để bào chữa cho các bị cáo.

Toàn cảnh Phiên tòa. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN.

Sau khi chủ tọa công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, đại diện Viện Kiểm sát bắt đầu công bố cáo trạng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, ngày 16/5/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an tiến hành điều tra vụ án có dấu hiệu vi phạm quy định về kế toán gây hiệu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại quốc tế Tài Lộc (Công ty Tài Lộc) do Nguyễn Tài Lộc làm giám đốc, Ngô Quang Tuyên làm kế toán trưởng. Công ty Tài Lộc có địa chỉ tại Phòng 12A07, Tòa 03, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội.

Trong quá trình điều tra, ngày 3/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với Tổng cục Hải quan tiến hành tạm giữ 19 công hàng nhưng chỉ có 2 tờ khai Hải quan đứng tên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn VAN HUAN LS tại Cảng Nam Đình Vũ, do Công ty Tài Lộc thực hiện việc khai báo với Hải quan và đã được thông quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét, trưng cầu giám định, định giá tài sản để xác định khối lượng, chủng loại hàng hóa trên 19 công hàng. Theo khai báo tại tờ khai hải quan là gỗ keo, có tổng khối lượng 722,23 m3 và hàng hóa khai báo có giá trị trên 2,780 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN.

Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 17/6/2024 xác định, hàng hóa xuất khẩu trong 19 công hàng là gỗ ván bóc, chủng loại gỗ thông, tổng trọng lượng 862,162 m3, có tổng giá trị tại thời điểm tháng 1/2024 là trên 3,534 tỷ đồng , chênh lệch cao hơn 754 triệu đồng so với giá trị khai báo hải quan.

Bị can Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc đều thừa nhận đã kê khai không đúng về khối lượng, chủng loại giá trị trên các tờ khai hải quan để xuất khẩu trái phép 19 công hàng sang Trung Quốc.

Trước đó, từ tháng 11/2021, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc đã sử dụng Công ty Tài Lộc và thành lập 16 công ty khác để làm dịch vụ xuất khẩu trái phép hàng gỗ ván bóc từ Việt Nam sang Trung Quốc và một số nước khác để hưởng tiền công, phí dịch vụ.

Trong 16 công ty có 2 công ty thuê pháp nhân; 3 công ty mượn pháp nhân; 11 công ty do Tuyên và Lộc mua thông tin căn cước công dân trôi nổi trên mạng Internet để thành lập và Lộc trực tiếp ký chữ ký của người đứng tên đại diện pháp luật. Tất cả 16 công ty nêu trên gọi chung là nhóm Công ty Tài Lộc.

Hội đồng xét xử bắt đầu xét xử các bị cáo. Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, Ngô Quang Tuyên và Nguyễn Tài Lộc đã sử dụng pháp nhân của nhóm Công ty Tài Lộc để khai báo gian dối đơn giá và lập khống bảng kê lâm sản trong hồ sơ khai báo hải quan để thông quan 13.376 công hàng/1.698 tờ khai hải quan mặt hàng gỗ ván bóc từ các loại gỗ keo, bạch đàn, cao su, thông, với tổng giá trị hàng buôn lậu trên 1.814 tỷ đồng và số tiền thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu là trên 210 tỷ đồng .

Để được thông quan trái phép, nhóm Công ty Tài Lộc đã thực hiện tiền "chi ngoài" cho các công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2, thỏa thuận với Công ty Cổ phần giám định Bảo Linh để cung cấp chứng thư theo tờ khai Hải quan.

Từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2024, có 14 công chức, lãnh đạo Chi cục Hải quan Cảng 2 đã nhận tiền “chi ngoài” tổng số tiền là trên 8,117 tỷ đồng để bỏ qua các sai phạm cho nhóm Công ty Tài Lộc... Vì vậy, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã đưa ra xét xử các bị can với các tội danh: Buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định được, từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2024, các bị can tại Công ty Tài Lộc và các đơn vị liên quan đã có các hành vi phạm các tội: Buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ tính chất, mức độ vi phạm của các bị can. Đối với khách hàng nước ngoài, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có các yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự gửi cơ quan có thẩm quyền tại 4 quốc gia gồm: Trung Quốc, Malaysia, Campuchia, Ấn Độ đề nghị điều tra, xác minh, thu thập hồ sơ, tài liệu để làm rõ giao dịch, thỏa thuận, mua bán mặt hàng gỗ ván bóc và thanh toán tiền giữa 113 Công ty tại 4 quốc gia trên với nhóm Công ty Tài Lộc.