Xét xử vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong

Hầu tòa cùng người chủ chung cư mini bị cháy còn có 7 bị cáo là cựu cán bộ phường Khương Đình, họ bị đưa ra xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 10/3, TAND Hà Nội xét xử vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) khiến 56 người tử vong.

Trong đó, chủ của chung cư này là Nghiêm Quang Minh (45 tuổi) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Các bị cáo còn lại bị xét xử về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" gồm các cán bộ phường Khương Đình: Nguyễn Đình Quân (cựu Tổ trưởng Tổ thanh tra xây dựng), Nguyễn Thị Kim Trang (cựu cán bộ công chức địa chính, xây dựng, đô thị và môi trường), Phạm Thanh Tùng (cựu nhân viên hợp đồng phụ trách lĩnh vực môi trường đô thị), Chu Xuân Sơn (cựu Phó chủ tịch UBND phường), Phạm Tần Anh (cựu Phó chủ tịch UBND phường), Nguyễn Tuấn Anh (cựu Phó trưởng Công an phường) và Trần Trọng Khang (cựu Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân).

Phiên tòa dự kiến xét xử trong 3 ngày.

Vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ khiến 56 người thiệt mạng.

Theo cáo trạng, bị cáo Minh là chủ sở hữu thửa đất 240 m2 ở địa chỉ trên và tháng 3/2015 được UBND quận Thanh Xuân cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, diện tích xây dựng tầng 1 là 167,4 m2; mật độ xây dựng 70%; tổng diện tích sàn xây dựng 1.165,9 m2; tổng chiều cao công trình 20,2 m, gồm 6 tầng, tầng lửng và tum thang.

Từ ngày 14/5 đến cuối tháng 12/2015, bị cáo Minh xây dựng và tự ý thay đổi thiết kế công trình, xây dựng thành 9 tầng và 1 tum; vượt 3 tầng so với giấy phép xây dựng; diện tích sàn tầng 1 là 240 m2, vượt 132,6 m2 so với giấy phép; tổng số 45 phòng (căn hộ khép kín), vượt 12 phòng so với giấy phép xây dựng nhưng không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Ngày 28/7/2015, khi Minh đang xây dựng tại tầng 7 tòa nhà, thì Tổ thanh tra xây dựng phường Khương Đình phát hiện vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu Minh dừng thi công, đồng thời, báo cáo UBND phường và Đội Thanh tra xây dựng quận Thanh Xuân.

Trên cơ sở tham mưu và báo cáo của Tổ Thanh tra xây dựng, ngày 29/7/2015, UBND phường Khương Đình ra quyết định đình chỉ thi công công trình. Ngày 3/8/2015, UBND quận Thanh Xuân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Minh, với mức tiền 15 triệu đồng; buộc phá dỡ phần xây dựng sai phép. Ngày 26/8/2015, UBND quận Thanh Xuân ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tuy nhiên, bị cáo Minh vẫn tiếp tục xây dựng chung cư với số tầng trên. Từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016, Minh bán xong 45 căn hộ bằng hình thức ký các văn bản thỏa thuận về việc mua bán căn hộ hoặc văn bản thỏa thuận giao quyền quản lý, sử dụng căn hộ lâu dài cho các cá nhân và hộ gia đình.

Đến cuối năm 2016, toàn bộ 45 căn hộ đều có người ở. Thời điểm trước khi xảy ra hỏa hoạn (12/9/2023), có 147 cư dân sinh sống trong 45 căn hộ nêu trên.

Sau khi bán toàn bộ 45 căn hộ cho các hộ dân sử dụng, Minh không cư trú tại tòa nhà và xác định quyền quản lý, sử dụng là của toàn bộ cư dân; Minh không có trách nhiệm đối với việc cư dân sinh sống và sự vận hành của tòa nhà. Toàn bộ xe máy, xe máy điện, xe đạp điện của cư dân đều để ở dưới tầng 1 tòa nhà, trung bình có khoảng 70-80 xe máy, xe điện các loại.

Theo cơ quan công tố, chung cư mini trên có nhiều vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, được lực lượng chức năng chỉ ra, cảnh báo nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ, có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng song Minh phớt lờ.

Đến khoảng 23h20 ngày 12/9/2023, do đường dây dẫn điện bị chập mạch tại khu vực bình ắc quy đặt ở giáp tường phía nam tầng 1 tòa nhà gây cháy. Mặc dù được phát hiện, với bình bọt chữa cháy tại tầng 1 tòa nhà không dập được đám cháy, dẫn đến ngọn lửa bùng phát lớn. Đến khoảng 0h15 ngày 13/9/2023, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Hậu quả, vụ cháy làm 56 người tử vong, 44 người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 3,2 tỷ đồng .

Đại diện hợp pháp của gia đình 56 nạn nhân yêu cầu bồi thường tổng cộng 19,7 tỷ đồng . Toàn bộ chi phí khám chữa bệnh của 44 người bị thương được Nhà nước chi trả. Họ tiếp tục yêu cầu bồi thường tổng cộng 2,7 tỷ đồng .

Đối với thiệt hại về tài sản, các cư dân yêu cầu bồi thường tổng cộng 56,7 tỷ đồng , gồm toàn bộ giá trị căn nhà, toàn bộ số tài sản có trong căn hộ, tiền, vàng.