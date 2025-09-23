Xét xử vụ Tập đoàn Tuấn Ân, cựu lãnh đạo điện lực thâu tóm 25 gói thầu

Cơ quan tố tụng xác định Tập đoàn Tuấn Ân đã bắt tay với lãnh đạo Điện lực Bình Thuận thâu tóm 25 gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 50 tỷ đồng.

Ngày 23/9, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm 26 bị cáo liên quan đến nhiều sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân (Tập đoàn Tuấn Ân) và Công ty Điện lực Bình Thuận cũ. Phiên xét xử sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 23-26/9/2025.

Theo cáo trạng, năm 2017-2023, Huỳnh Tuấn Ân (SN 1963, trú TP.HCM, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân) đã câu kết với các cựu Giám đốc Điện lực Bình Thuận là Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn, chi tiền ngoài hợp đồng để Tập đoàn Tuấn Ân liên tiếp trúng 25 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 50 tỷ đồng .

Các bị cáo tại phiên toà xét xử ngày 23/9.

Để hợp thức hóa việc nâng khống giá và rút tiền chi ngoài hợp đồng và trốn thuế, Tuấn Ân đã chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ kế toán, đồng thời mua tới 1.163 hóa đơn khống từ 11 công ty, khiến ngân sách Nhà nước thất thoát hơn 156 tỷ đồng tiền thuế.

Trong vụ án này, Huỳnh Tuấn Ân bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, vừa "đưa hối lộ" 9,1 tỷ đồng , vừa chỉ đạo hệ thống kế toán gian dối để che giấu lợi nhuận. Còn Trần Ngọc Linh và Nguyễn Thành Ngôn (2 cựu Giám đốc Điện lực Bình Thuận) lần lượt nhận hơn 2,3 tỷ đồng và 1,3 tỷ đồng tiền hối lộ.

Ngoài ra, nhiều trưởng, phó phòng của Điện lực Bình Thuận cùng nhiều lãnh đạo và nhân viên thuộc Tập đoàn Tuấn Ân tham gia tiếp tay, giúp doanh nghiệp này chiếm lĩnh các gói thầu.

Quang cảnh phiên xét xử sơ thẩm.

Đáng chú ý, ngoài nhóm "đưa, nhận hối lộ" và "thông thầu", cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi "mua bán hóa đơn khống" với sự tham gia của nhiều giám đốc công ty "sân sau". Một số đối tượng hưởng lợi hàng tỷ đồng từ việc xuất hàng trăm hóa đơn khống, trong đó có bị can đã bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã.

Tính đến nay, các bị cáo đã tự nguyện hoặc vận động nộp khắc phục hậu quả hơn 241 tỷ đồng . Một số người được ghi nhận có đóng góp xã hội, gia đình có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ.

Theo HĐXX, vụ án cho thấy mức độ tinh vi, quy mô lớn và sự bắt tay chặt chẽ giữa doanh nghiệp - cán bộ ngành điện tại tỉnh Bình Thuận cũ. Hồ sơ đã được chuyển sang VKSND để truy tố theo các tội danh: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về đấu thầu, Vi phạm quy định về kế toán, Mua bán trái phép hóa đơn.