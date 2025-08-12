Xiaomi bán xe thế nào sau bão đặt hàng?

Trong tổng số hơn 30.000 xe mà Xiaomi bàn giao thành công trong tháng 7, chỉ có hơn 6.000 xe SUV điện Xiaomi YU7. Con số này thấp hơn khá nhiều so với lượng đặt hàng ngày đầu mở bán.

Hơn 24.000 xe Xiaomi SU7 được bàn giao trong tháng 7. Ảnh: Xuân Sang.

Doanh số tháng 7 của thị trường ôtô Trung Quốc vừa được công bố. Xiaomi hoàn tất bàn giao 6.042 xe YU7, còn lượng giao hàng thành công của Xiaomi SU7 là 24.410 xe.

Tổng cộng, Xiaomi đã bàn giao 30.452 xe cho khách hàng Trung Quốc chỉ riêng trong tháng 7. Con số này gần bằng đỉnh doanh số 31.977 xe của toàn thị trường ôtô Việt Nam theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), xác lập hồi tháng 6 vừa qua.

Chuyên trang Car News China lưu ý chỉ riêng ngày ra mắt chính thức, Xiaomi đã ghi nhận hơn 200.000 đơn đặt cọc YU7 trong vòng 3 phút đầu tiên và chốt sổ 289.000 đơn cọc trong giờ đầu. Dù vậy, lượng bàn giao hơn 6.000 xe ở tháng đầu tiên lại khá khiêm tốn, phản ánh tình trạng thiếu hụt công suất tại các nhà máy Xiaomi.

Giai đoạn 1 nhà máy ôtô điện Xiaomi ở Bắc Kinh (Trung Quốc) có công suất thiết kế 150.000 xe/năm và đã vận hành được khoảng một năm. Giai đoạn 2 vừa đi vào hoạt động từ giữa tháng 6, công suất dự kiến sau tăng tốc sẽ bằng giai đoạn đầu tiên.

Xiaomi YU7 nhận lượng đặt hàng khổng lồ trong thời gian ngắn từ khi ra mắt chính thức. Ảnh: Xuân Sang.

Chuyên trang Car News China cho rằng sẽ cần thêm thời gian để Xiaomi tăng tốc sản xuất SUV điện YU7. Dù vậy, sản lượng hơn 6.000 xe trong tháng đầu tiên vẫn là khá thấp so với mặt bằng chung, bởi Leapmotor đã đạt sản lượng 10.000 xe B01 chỉ sau 7 ngày ra mắt chính thức.

Xiaomi đặt mục tiêu bàn giao 350.000 xe trong năm 2025. Sau khi hoàn thành cột mốc 150.000 xe trong 6 tháng đầu tiên, hãng xe điện này cần phải giao thêm 200.000 xe trong phần còn lại của năm 2025.

Như vậy, lượng bàn giao trung bình cần rơi vào khoảng 33.000 xe/tháng, nhưng tháng 7 chỉ ghi nhận hơn 30.400 xe.

Giai đoạn 2 của nhà máy Xiaomi chỉ mới bắt đầu và chuyên trang Car News China nhận định “tân binh” của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc sẽ có thể hoàn thành mục tiêu một khi năng lực sản xuất được cải thiện.

Xiaomi vừa phải "trả nợ" đơn hàng SU7, vừa phải tìm cách tăng sản lượng Xiaomi YU7. Ảnh: Xuân Sang.

Tuy nhiên, lượng đơn đặt hàng còn tồn đọng khá đáng kể của Xiaomi SU7 có thể ảnh hưởng đến sản lượng Xiaomi YU7.

Khi SUV điện Xiaomi YU7 ra mắt, chỉ có khoảng 10% người đã đặt cọc SU7 chuyển sang mua YU7. Điều này cho thấy màn ra mắt của YU7 chưa thể giảm áp lực giao hàng Xiaomi SU7 ở thị trường ôtô lớn nhất thế giới, bản thân YU7 cũng đối diện những thách thức không nhỏ trong đảm bảo nguồn cung.

Hiện, bất kỳ phiên bản nào của Xiaomi YU7 đều có thời gian chờ giao xe vượt quá 10 tháng. Chuyên trang Car News China cho rằng đây là một khoảng thời gian vừa quá dài, vừa bất hợp lý.

Đây cũng là lý do Xiaomi đã bắt đầu yêu cầu một số khách hàng thanh toán toàn bộ tiền mua xe YU7, nhắm đến ưu tiên giao hàng cho những người “quyết đoán” hơn.