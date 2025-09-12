Xiaomi lọt top 10 hãng xe xanh bán chạy nhất Trung Quốc

Lượng bàn giao SUV điện YU7 tăng mạnh là động lực chính giúp Xiaomi lọt top 10 hãng xe năng lượng mới bán chạy nhất Trung Quốc tháng vừa rồi.

Ảnh: Xuân Sang.

Dữ liệu mới nhất do Hiệp hội ôtô du lịch Trung Quốc (CPCA) công bố cho thấy Xiaomi Auto đã hoàn tất bàn giao 36.396 xe trong tháng 8, tăng trưởng 19,5% so với tháng trước và cao hơn đến 177,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xiaomi cũng có tháng thứ hai liên tiếp ghi nhận doanh số vượt ngưỡng 30.000 xe. Xiaomi SU7 đóng góp tỷ trọng lớn trong số này với 19.848 xe, giảm 18,69% so với tháng 7 nhưng cao hơn 51,38% so với tháng 8/2024. Dòng sedan điện đã đóng góp khoảng 54,53% tổng doanh số Xiaomi Auto trong tháng 8.

SUV điện Xiaomi YU7 ghi nhận doanh số 16.548 xe trong tháng 8, tăng trưởng đến 173,88% so với lượng bàn giao hơn 6.000 xe từng đạt được hồi tháng 7.

Chuyên trang Car News China nhận định đà tăng trưởng doanh số của Xiaomi YU7 là yếu tố then chốt giúp Xiaomi Auto có lần đầu tiên lọt top 10 hãng xe năng lượng mới (NEV) hàng đầu Trung Quốc.

Hãng xe điện thuộc tập đoàn công nghệ Xiaomi đứng thứ 10 danh sách nói trên, nắm giữ khoảng 3,3% thị phần NEV tại Trung Quốc trong tháng 8.

Nhà sản xuất ôtô Doanh số NEV tháng 8 (xe) Thị phần (%) BYD 310.200 27,8 Geely 134.405 12,1 Changan 72.338 6,5 SGMW 61.351 5,5 Tesla China 57.152 5,1 Leapmotor 51.162 4,6 HIMA 44.561 4 Seres 40.012 3,6 Chery 39.122 3,5 Xiaomi Auto 36.396 3,3

Trong mảng ôtô, Xiaomi được xem là cái tên còn khá non trẻ, chỉ bắt đầu bàn giao xe từ năm ngoái. Dù vậy, Xiaomi vẫn lọt top 10 doanh số NEV tại Trung Quốc ở tháng vừa rồi dù năng lực sản xuất nhìn chung còn khá hạn chế.

Tính riêng trong thị trường NEV, doanh số Xiaomi đã vượt qua cả những xe lâu đời như Great Wall Motors. Khi đặt cạnh lượng tiêu thụ NEV của Chery, doanh số Xiaomi cũng chỉ thấp hơn khoảng 10%.

Dữ liệu của CPCA cho thấy trong tháng 8, BYD là hãng xe năng lượng mới lớn nhất Trung Quốc với doanh số hơn 310.000 xe, nắm giữ khoảng 27,8% thị phần.

Geely, Changan và Great Wall Motors lần lượt xếp sau, doanh số tương ứng đạt 134.405 xe, 72.338 xe và 61.351 xe. Tesla bán được 57.152 xe trong tháng vừa rồi, đứng thứ 5 thị trường NEV tại Trung Quốc.