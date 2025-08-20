Xiaomi sắp có lãi với xe điện

Khoản lỗ trung bình trên mỗi xe điện Xiaomi bán ra đã giảm trung bình 400-500 USD mỗi quý. Xiaomi có thể sinh lời từ mảng xe điện ngay trong quý III.

Theo Car News China, hãng xe điện Xiaomi Auto tiếp tục thu gọn khoản lỗ hoạt động, với mức thâm hụt 300 triệu NDT (khoảng 41 triệu USD ) theo nội dung báo cáo tài chính quý II. Diễn biến mới nhất cho thấy Xiaomi đang tiến gần hơn đến mục tiêu lợi nhuận đầy tham vọng mà CEO Lei Jun đặt ra cho năm 2025.

Xiaomi cho biết đã bàn giao thành công 81.302 xe cho khách hàng trong quý II, tương đương khoản lỗ trung bình 3.700 NDT (khoảng 507 USD ) trên mỗi xe, giảm đáng kể so với các quý trước.

Ở quý IV/2024, Xiaomi từng báo cáo khoản lỗ 700 triệu NDT (khoảng 96 triệu USD ) cùng với lượng bàn giao thành công 69.697 xe. Các số liệu này tương đương mức lỗ trung bình 10.043 NDT (khoảng 1.376 USD ) trên mỗi xe.

Đến quý đầu năm nay, khoản lỗ trung bình giảm xuống còn 6.600 NDT (khoảng 905 USD ) trên mỗi xe, khi Xiaomi bàn giao thành công tổng cộng 75.869 xe và ghi nhận khoản lỗ 500 triệu NDT (khoảng 68 triệu USD ).

Trong quý II, biên lợi nhuận gộp ở mảng xe điện thông minh và AI của Xiaomi đạt 26,6%, tăng mạnh từ 15,4% cùng kỳ năm ngoái.

Quá trình sản xuất, bàn giao Xiaomi SU7 đang dần cải thiện nhờ mở rộng quy mô nhà máy. Tuy nhiên, SUV điện đầu tiên Xiaomi YU7 đang vật lộn với những hạn chế tương tự trong giai đoạn này.

Các mẫu Xiaomi YU7 Max nguyên bản có giá khởi điểm quy đổi 48.000 USD đã được bán hết ngay trong đêm ra mắt. Loạt xe YU7 bán kèm tùy chỉnh của khách hiện có thời gian chờ giao hàng khoảng 50-53 tuần, tức xấp xỉ một năm kể từ lúc đặt hàng.

Vào lúc này, khách hàng đặt cọc mới Xiaomi YU7 bản Tiêu chuẩn phải chờ 55-58 tuần. Thời gian chờ giảm xuống còn 47-50 tuần cho bản Pro và 41-44 tuần cho bản Max.

Trong báo cáo tài chính quý II, bản thân Xiaomi cũng nhận thức những rủi ro liên quan đến kéo dài thời gian giao hàng. Cụ thể, Xiaomi cho rằng điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín trên thị trường và doanh số trong tương lai, đồng thời gia tăng tỷ lệ khách hàng rời bỏ.

Trong 3 quý gần nhất, mức lỗ trung bình trên mỗi xe bán ra của Xiaomi lần lượt là 1.376 USD , 905 USD và 507 USD , đồng nghĩa Xiaomi đã có thể giảm mức lỗ trung bình trên mỗi xe bán ra khoảng 400- 500 USD sau từng quý.

Chuyên trang Car News China nhận định mảng kinh doanh ôtô điện của Xiaomi có thể sinh lời ngay trong quý III, hoặc chậm nhất vào quý cuối năm nay.