Xiaomi SU7 Ultra chốt thời điểm ra mắt quốc tế

Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi đã hoàn thành chuyến lái thử mẫu xe điện SU7 Ultra tại Đức, nhằm chuẩn bị cho việc gia nhập thị trường xe điện châu Âu vào năm 2027.

Chủ tịch Xiaomi cầm lái chiếc SU7 Ultra tại Đức. Ảnh: CarnewsChina

Ngày 6/11, Chủ tịch kiêm Đối tác Tập đoàn Xiaomi, ông Lư Vệ Băng (Lu Weibing), đã chia sẻ trên mạng xã hội về chuyến lái thử kéo dài hai ngày mẫu xe Xiaomi SU7 Ultra tại Đức. Đây là một phần trong công tác chuẩn bị của công ty nhằm tiến vào thị trường xe điện châu Âu vào năm 2027.

Chuyến lái thử kéo dài khoảng 800 km trên 2 tuyến đường là từ Berlin đến Hamburg và từ Hamburg đến Frankfurt. Trong hành trình này, ông Lư Vệ Băng cũng đã đánh giá cơ sở hạ tầng sạc công cộng của Đức và mô tả là "phát triển tốt về tổng thể". Ông lưu ý rằng chiếc Xiaomi SU7 Ultra đã thu hút sự chú ý tại các trạm sạc, với một số người xem nhận ra tên mẫu xe.

Ông Lư Vệ Băng cho biết đây là lần đầu tiên ông lái xe trên đường cao tốc Autobahn của Đức, nơi một số đoạn không giới hạn tốc độ. Ông báo cáo rằng SU7 Ultra đã đạt tốc độ 260 km/h và vẫn duy trì được sự ổn định trong suốt hành trình.

Chủ tịch Xiaomi nói thêm rằng đội ngũ ô tô của hãng sẽ tiếp tục nỗ lực chuẩn bị cho việc mở rộng thương hiệu sang châu Âu vào năm 2027.

Trước đó, trong một cuộc họp báo vào tháng 8, ông Lư Vệ Băng từng tuyên bố dòng xe Xiaomi YU7 đã "tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ của dòng SU7" và công ty kỳ vọng mảng ô tô sẽ đạt lợi nhuận vào nửa cuối năm 2026.

Ông cũng cho biết, mặc dù đã thu hẹp khoản lỗ hoạt động hàng quý xuống còn 300 triệu NDT (khoảng 41,8 triệu USD ), bộ phận xe hơi của Xiaomi đã tích lũy hơn 30 tỷ NDT (khoảng 4,18 tỷ USD ) đầu tư và vẫn cần vài năm nữa để đạt lợi nhuận toàn phần.

Xiaomi SU7 Ultra là mẫu xe đầu tiên của Xiaomi đạt đủ chứng nhận lưu thông ở châu Âu. Ảnh: Xuân Sang.

Mẫu SU7 Ultra đã hoàn thành các bài kiểm tra đường bộ tại Munich và các thử nghiệm hiệu suất tại Nürburgring. Xe được trang bị bộ pin CATL Qilin II 93,7 kWh hoạt động ở mức 897 V, với phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC là 630 km.

Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 1,98 giây và đạt tốc độ tối đa 350 km/h.

Trước chuyến đi gần đây, Xiaomi cũng đã bắt đầu thử nghiệm đường bộ SU7 Ultra tại châu Âu vào tháng 7/2025. Đây là mẫu xe đầu tiên của Xiaomi nhận được sự chấp thuận đầy đủ về mặt pháp lý để lưu thông trên đường công cộng tại châu Âu.

Một chiếc xe bản thương mại với biển số "M SU7088E" đã được đăng ký tại Munich, Đức, đánh dấu sự khởi đầu của quá trình xác nhận chính thức trên đường.

Chuyến đi mới nhất tại Đức là một phần trong nỗ lực lớn hơn của công ty nhằm xác thực phương tiện của mình trong các điều kiện đường sá châu Âu trước thời điểm ra mắt chính thức vào năm 2027.