Xiaomi tái lập thành tích bán hơn 30.000 xe mỗi tháng

Đây là kỳ thứ hai liên tiếp Xiaomi báo cáo lượng giao hàng vượt 30.000 xe/tháng. CEO Xiaomi đặt mục tiêu doanh số 350.000 xe trong năm nay.

Theo Car News China, Xiaomi vừa thông báo lượng giao hàng thành công trong tháng 8 đã vượt 30.000 xe, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp hãng xe điện Trung Quốc lập thành tích này.

Lượng giao hàng nói trên bao gồm Xiaomi SU7, Xiaomi SU7 Ultra và cả SUV điện đầu tiên Xiaomi YU7. Hồi tháng 7, Xiaomi cũng xác nhận đã bàn giao thành công hơn 30.000 xe.

Xiaomi cho biết trong tháng 8 đã mở thêm 18 showroom, nâng tổng số địa điểm kinh doanh lên thành 370 đại lý ở 105 thành phố tại Trung Quốc. Đến cuối tháng 8, Xiaomi cũng đã cho hoạt động 189 xưởng dịch vụ tại 112 thành phố. Trong tháng 9, hãng xe điện thuộc tập đoàn công nghệ Trung Quốc có kế hoạch mở thêm 32 đại lý tại 14 thành phố khác.

Giai đoạn 2 nhà máy xe điện Xiaomi ở Bắc Kinh (Trung Quốc) chuẩn bị bước vào sản xuất hàng loạt, còn địa điểm cho giai đoạn 3 của nhà máy cũng đã được xác định.

CEO Lei Jun của Xiaomi đặt mục tiêu doanh số 350.000 xe trong năm nay, kỳ vọng tăng lên thành 400.000-500.000 xe vào năm sau, thậm chí có thể đạt 800.000 xe.

Các ưu đãi của Xiaomi dành cho khách hàng vẫn duy trì trong tháng 9, tuy nhiên thời gian chờ giao xe có thể lên đến nhiều tháng trời, tùy thuộc từng dòng xe và phiên bản.

Chẳng hạn, Xiaomi YU7 Max có thời gian chờ 39 tuần, Xiaomi SU7 Max là 34 tuần, còn phiên bản Ultra của Xiaomi SU7 sẽ cần khoảng 5 tuần từ lúc đặt hàng tới khi nhận xe.