Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe EV

Xiaomi thừa nhận 'mổ xẻ' xe điện Tesla để học hỏi

  • Thứ ba, 30/9/2025 08:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

CEO Lei Jun cho biết Xiaomi đã mua 3 chiếc Tesla Model Y hồi đầu năm, tháo rời từng bộ phận để nghiên cứu.

Theo Carscoops, trong một phát biểu gần đây tại sự kiện ở Trung Quốc, CEO Lei Jun của Xiaomi thừa nhận đã mua 3 chiếc Tesla Model Y hồi đầu năm, tiến hành tháo rời để nghiên cứu từng bộ phận.

Chuyên trang này nhận định nhiều khả năng, hãng xe điện thuộc tập đoàn công nghệ Trung Quốc cũng làm tương tự với Model 3 khi ra mắt sedan điện đầu tiên Xiaomi SU7.

Trong ngành công nghiệp ôtô, việc “mổ xẻ” sản phẩm của đối thủ cạnh tranh được cho là một phương pháp đánh giá chuẩn mực lâu đời. Các hãng điện tử thường mở tung điện thoại thông minh và chip xử lý, còn hãng xe thì mua sản phẩm của đối thủ, tháo rời đến từng chi tiết nhỏ nhất và xem xét kỹ lưỡng, từ vật liệu sử dụng, phần mềm cho đến kỹ thuật sản xuất.

Ngay cả HyundaiFerrari cũng đang thực hiện những bước đi tương tự. Những chiếc Xiaomi SU7 đã được bắt gặp gần trụ sở của các hãng xe này.

xe dien Xiaomi anh 1

Xiaomi YU7 là SUV điện đầu tiên của Xiaomi. Ảnh: Xuân Sang.

Chia sẻ với Business Insider, CEO Lei Jun cho biết 3 chiếc Tesla Model Y mà Xiaomi mua hồi đầu năm đã được tháo rời từng bộ phận để nghiên cứu chi tiết.

Người đứng đầu Xiaomi cũng liên tục khen ngợi Tesla Model Y, đồng thời đưa ra những so sánh trực tiếp giữa mẫu SUV điện Tesla với Xiaomi YU7. Chuyên trang Carscoops lưu ý không giống nhiều CEO khác trong ngành, Lei Jun đã không tuyên bố Xiaomi YU7 sẽ đánh bại mẫu xe bán chạy nhất của Elon Musk.

“Nếu bạn không chọn YU7, bạn có thể cân nhắc Model Y. Tôi không chỉ trích Model Y, đây là một chiếc xe rất xuất sắc”, CEO Xiaomi chia sẻ.

Hồi tháng trước, Lei Jun đăng tải thông điệp trên mạng xã hội khuyến khích người dùng thay vì đợi Xiaomi YU7 hãy chuyển sang các mẫu xe điện khác. Những gợi ý mà CEO Xiaomi đưa ra bao gồm Xpeng G7, Li Auto i8 và cả Tesla Model Y.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Hơn 100.000 xe Xiaomi SU7 gặp lỗi chế độ hỗ trợ lái

Chế độ tự lái trên mẫu xe ăn khách nhất của Xiaomi tiếp tục dấy lên lo ngại về an toàn, khi từng có tai nạn khiến người ngồi trên xe thiệt mạng.

09:56 20/9/2025

CEO Xiaomi khuyên khách mua xe Tesla

Trước lượng đơn đặt hàng khổng lồ, CEO của Xiaomi gợi ý khách hàng có thể mua các mẫu xe cùng phân khúc, kể cả Model Y.

06:29 17/8/2025

Phúc Hậu

xe điện Xiaomi Tesla Xiaomi Ferrari CEO Xiaomi Lei Jun Elon Musk Tesla Model Y Xiaomi SU7 Xiaomi YU7 Ferrari Hyundai

  • Tesla

    Tesla

    Tesla, Inc. (trước đây là Tesla Motors) là một nhà sản xuất ô tô, công ty lưu trữ năng lượng và nhà sản xuất bảng năng lượng mặt trời ở Palo Alto, California. Được thành lập vào năm 2003, công ty chuyên về ôtô điện, lưu trữ năng lượng pin lithium-ion, và các tấm quang điện mặt trời (thông qua công ty con SolarCity). Công ty lần đầu gây chú ý bằng việc ra mắt mẫu xe Tesla Roadster, chiếc xe thể thao đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện. Dòng xe chạy điện thứ hai là mẫu Model S trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất thế giới vào năm 2015 và 2016.

    Bạn có biết: Công ty được đặt tên theo kỹ sư điện và nhà vật lý người Serbia là Nikola Tesla bởi các đồng sáng lập viên của công ty Martin Eberhard và Marc Tarpenning

    • Ngày thành lập: 1/7/2003
    • Người sáng lập: Martin Eberhard, Marc Tarpenning, Ian Wright, Elon Musk, JB Straubel
    • Trụ sở chính: Palo Alto, California (Mỹ)
    • Mã cổ phiếu: TSLA (NASDAQ)

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý