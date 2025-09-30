Xiaomi thừa nhận 'mổ xẻ' xe điện Tesla để học hỏi

CEO Lei Jun cho biết Xiaomi đã mua 3 chiếc Tesla Model Y hồi đầu năm, tháo rời từng bộ phận để nghiên cứu.

Theo Carscoops, trong một phát biểu gần đây tại sự kiện ở Trung Quốc, CEO Lei Jun của Xiaomi thừa nhận đã mua 3 chiếc Tesla Model Y hồi đầu năm, tiến hành tháo rời để nghiên cứu từng bộ phận.

Chuyên trang này nhận định nhiều khả năng, hãng xe điện thuộc tập đoàn công nghệ Trung Quốc cũng làm tương tự với Model 3 khi ra mắt sedan điện đầu tiên Xiaomi SU7.

Trong ngành công nghiệp ôtô, việc “mổ xẻ” sản phẩm của đối thủ cạnh tranh được cho là một phương pháp đánh giá chuẩn mực lâu đời. Các hãng điện tử thường mở tung điện thoại thông minh và chip xử lý, còn hãng xe thì mua sản phẩm của đối thủ, tháo rời đến từng chi tiết nhỏ nhất và xem xét kỹ lưỡng, từ vật liệu sử dụng, phần mềm cho đến kỹ thuật sản xuất.

Ngay cả Hyundai và Ferrari cũng đang thực hiện những bước đi tương tự. Những chiếc Xiaomi SU7 đã được bắt gặp gần trụ sở của các hãng xe này.

Xiaomi YU7 là SUV điện đầu tiên của Xiaomi. Ảnh: Xuân Sang.

Người đứng đầu Xiaomi cũng liên tục khen ngợi Tesla Model Y, đồng thời đưa ra những so sánh trực tiếp giữa mẫu SUV điện Tesla với Xiaomi YU7. Chuyên trang Carscoops lưu ý không giống nhiều CEO khác trong ngành, Lei Jun đã không tuyên bố Xiaomi YU7 sẽ đánh bại mẫu xe bán chạy nhất của Elon Musk.

“Nếu bạn không chọn YU7, bạn có thể cân nhắc Model Y. Tôi không chỉ trích Model Y, đây là một chiếc xe rất xuất sắc”, CEO Xiaomi chia sẻ.

Hồi tháng trước, Lei Jun đăng tải thông điệp trên mạng xã hội khuyến khích người dùng thay vì đợi Xiaomi YU7 hãy chuyển sang các mẫu xe điện khác. Những gợi ý mà CEO Xiaomi đưa ra bao gồm Xpeng G7, Li Auto i8 và cả Tesla Model Y.