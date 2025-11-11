Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe EV

Xiaomi vượt mặt Tesla

  • Thứ ba, 11/11/2025 18:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong tháng 10, Xiaomi YU7 là cái tên bán chạy hơn so với Tesla Model Y tại thị trường Trung Quốc.

Chuyên trang Car News China dẫn thông tin từ IT Home cho hay Xiaomi YU7 vừa vượt mặt Tesla Model Y về doanh số tại Trung Quốc trong tháng 10.

Báo cáo do Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc (CPCA) công bố cho thấy Xiaomi bán được 48.654 ôtô các loại trong tháng vừa rồi, với Xiaomi YU7 đóng góp 33.662 xe vào lượng tiêu thụ.

Cùng kỳ, tổng lượng bán buôn của Tesla tại Trung Quốc đạt xấp xỉ 61.500 xe theo thống kê của ECC. Số này bao gồm khoảng 35.400 xe xuất khẩu, còn lại khoảng 26.100 xe được tiêu thụ bởi khách hàng Trung Quốc.

Kết hợp số liệu của ECC cùng dữ liệu mà CPCA cung cấp, Xiaomi YU7 với 33.662 xe bán ra trong tháng 10 tại Trung Quốc đã chính thức vượt mặt đối thủ Tesla Model Y.

Xiaomi Tesla anh 1Xiaomi Tesla anh 2

Xiaomi YU7 đóng góp lớn vào doanh số Xiaomi tại Trung Quốc trong tháng 10. Ảnh: Xuân Sang.

Trước đó, Xiaomi tuyên bố quá trình bàn giao YU7 cho các khách hàng đặt trước đã bắt đầu từ ngày 6/7. Các tính toán sơ bộ cho thấy tổng lượng Xiaomi YU7 bàn giao thành công tính đến nay đã vượt mốc 70.000 xe.

Dữ liệu của CPCA cho thấy doanh số ôtô du lịch tại Trung Quốc trong tháng 10 đạt khoảng 2,24 triệu xe. Theo Sohu, doanh số của hầu hết thương hiệu ôtô tại thị trường Trung Quốc có sự biến động nhẹ, ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm khác biệt về nhu cầu theo khu vực.

Lượng tiêu thụ hơn 48.000 xe trong tháng 10 đưa Xiaomi vào top 10 hãng xe năng lượng mới bán chạy nhất Trung Quốc, cùng với các đối thủ lớn như BYD hay Tesla.

Xiaomi Tesla anh 3

Xiaomi tiếp tục nằm trong nhóm 10 thương hiệu xe năng lượng mới bán chạy nhất Trung Quốc. Ảnh minh họa: Xuân Sang.

Doanh số 33.662 xe trong tháng vừa rồi cũng giúp Xiaomi YU7 lọt top SUV điện cỡ trung bán chạy nhất quốc gia tỷ dân.

Giới phân tích Trung Quốc nhận định sự phát triển nhanh chóng của Xiaomi có được một phần nhờ tích hợp phần mềm nội bộ cũng như mạng lưới sản phẩm điện tử tiêu dùng, giúp thu hút khách hàng trẻ vào phân khúc xe điện đang tăng trưởng mạnh tại Trung Quốc.

