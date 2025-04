Xô xát từ đề nghị 'khâu vết thương', 2 người bị khởi tố

2 anh em ruột ở tỉnh Gia Lai bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi hành hung, gây thương tích đối với nữ nhân viên y tế xã.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Lệ (50 tuổi) và Nguyễn Văn Lê (41 tuổi, em trai Lệ; cùng trú tại thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, khoảng 18h ngày 11/2, do say rượu bị ngã cầu thang gây chấn thương vùng đầu, Nguyễn Lệ được em trai là Nguyễn Văn Lê và Nguyễn Minh Hùng (19 tuổi, cùng tạm trú tại Nhà văn hóa xã Kon Thụp) đưa đến Trạm y tế xã Kon Thụp để sơ cứu.

Tại đây, Lệ được ông Nguyễn Hoàng Quân (40 tuổi, Trạm trưởng) và nhân viên là bà Lương Thị Thúy Tuyết (53 tuổi, trú xã Kon Thụp, huyện Mang Yang) tiến hành sơ cứu, nhưng không khâu vết thương.

Đề nghị khâu vết thương không được, Lệ và Lê đã xông vào đấm đá khiến bà Tuyết bị tổn thương cơ thể 5%. Ảnh: Cắt từ Clip.

Sau đó, Lê đề nghị khâu vết thương cho anh trai, thì bà Tuyết nói “muốn khâu thì ra huyện Mang Yang mà khâu”, nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sau khi bị bà Tuyết cầm dép đánh, Lê và Lệ đã xông vào hành hung nữ nhân viên y tế.

Sau khi bị đánh, bà Tuyết kể với chồng là Cao Lý Vĩnh Quý (53 tuổi). Khoảng 18h30 cùng ngày, Quý đến Nhà văn hóa xã Kon Thụp tìm gặp Lê, Lệ, Hùng, thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.

Hậu quả, Lệ bị chấn thương sọ não, Lê bị chấn thương vùng đầu và vai; Quý bị gãy tay trái, cả 3 đều phải nhập viện chữa trị.

Riêng bà Lương Thị Thúy Tuyết bị chấn thương vùng đầu, mặt, sang chấn ngực, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Quân y 211. Kết quả giám định, bà Tuyết bị tổn thương cơ thể 5%.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của ông Cao Lý Vĩnh Quý dùng búa đánh Nguyễn Lệ, Nguyễn Văn Lê khiến hai người này bị thương.