Xóa sổ đường dây mua bán hàng triệu thông tin cá nhân

Các đối tượng bị khởi tố về đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông gồm: Nguyễn Tú Anh (SN 1988; ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM), Phạm Thị Kim Hoa (SN 1994; quận 6, TP.HCM), Nguyễn Hoàng An (SN 1993, quận Tân Phú, TP.HCM) và Đặng Hữu Thiên Hưng (SN 1995; ngụ TP Thuận An, Bình Dương).

Theo điều tra, Thiên Hưng là nhân viên phòng dịch vụ phát triển đối tác của một công ty có địa chỉ tại quận 7, TP.HCM. Quá trình làm việc, Hưng cấu kết với các đối tượng nói trên sử dụng tài khoản giả rồi lên các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm mua thông tin khách hàng với giá dao động 100-300 đồng/thông tin cá nhân.

Quá trình hoạt động cho đến nay, nhóm của Hưng đã mua bán hàng triệu dữ liệu thông tin cho nhiều đối tượng khác nhau thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, Thiên Hưng thu được khoảng 134 triệu đồng; Nguyễn Hoàng An thu khoảng 110 triệu đồng; Nguyễn Tú Anh được khoảng 58 triệu đồng.

Riêng đối tượng Hoa, sau khi mua thông tin dữ liệu cá nhân còn sử dụng để gọi điện thoại lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Hoa là giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện thoại tư vấn vay vốn rồi kêu bị hại chuyển tiền bảo hiểm cho khoản vay. Sau khi bị hại chuyển tiền thì Hoa cắt đứt liên lạc. Tổng số tiền mà Hoa chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra cũng xác định nhiều đối tượng mua thông tin dữ liệu cá nhân để sử dụng tư vấn khách hàng nhằm chạy chỉ tiêu trong công việc, không bán lại để thu lợi nên chưa bị khởi tố trong vụ án này.

