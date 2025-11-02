Xóm đạo Tha La rực sáng trong lời kinh và ánh nến cầu hồn

Anh Tấn Huy ngồi một mình đọc kinh và cầu nguyện trong buổi lễ. "Năm nào tôi cùng gia đình cũng ra thăm mộ ông bà vào ngày này. Tuy nhiên năm nay là lần đầu tiên tôi làm lễ, thăm mộ cha. Cha mới mất cách đây 2 tháng", anh Huy chia sẻ.