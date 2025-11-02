Xóm đạo Tha La rực sáng trong lời kinh và ánh nến cầu hồn

|
Chiều muộn ngày 1/11, người dân xóm đạo Tha La (phường Trảng Bàng, Tây Ninh) đã đến nghĩa trang mang theo hoa và nến. Những con đường nhỏ dẫn vào khu mộ trở nên nhộn nhịp.
Các gia đình cùng nhau quét dọn, sửa sang phần mộ của người thân. Mùi khói nhang hòa trong sương tối tạo nên bầu không khí đặc trưng của ngày lễ Các Đẳng Linh Hồn của người Công giáo.
Anh Tấn Huy ngồi một mình đọc kinh và cầu nguyện trong buổi lễ. "Năm nào tôi cùng gia đình cũng ra thăm mộ ông bà vào ngày này. Tuy nhiên năm nay là lần đầu tiên tôi làm lễ, thăm mộ cha. Cha mới mất cách đây 2 tháng", anh Huy chia sẻ.
Trên các phần mộ, nến được thắp sáng đồng loạt khi trời chạng vạng tối. Ánh lửa lung linh phản chiếu lên những tấm bia, tạo nên khung cảnh tĩnh lặng và ấm áp.
Tiếng kinh cầu vang lên đều đặn giữa không gian nghĩa trang. Người lớn, trẻ nhỏ cùng chắp tay tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn đã khuất.
Xóm đạo Tha La là một trong những cộng đồng Công giáo lâu đời nhất ở miền Nam. Nơi đây giữ nếp sinh hoạt đạo gắn bó qua nhiều thế hệ, với nhà thờ, nghĩa trang và những con đường rợp bóng cây xanh. Vào mỗi dịp lễ Các Đẳng Linh Hồn, xóm đạo lại bừng sáng trong ánh nến.
Nhóm bạn của anh Lê Phát Toàn (35 tuổi) mang bia, đồ ăn và trái cây đến mộ một người bạn để ăn uống, trò chuyện. "Chúng tôi chơi với nhau từ thời 15, 16 tuổi. Năm 2019 thì bạn mất, chúng tôi luôn đến thăm và tưởng nhớ bạn trong ngày Các Đẳng Linh Hồn, ngoài ra chúng tôi vẫn giữ thói quen cùng nhau nhậu với bạn", Phát Toàn chia sẻ.
Nhiều người trong xóm đạo phụ giúp thắp nến cho những ngôi mộ không người thân viếng. Họ làm việc lặng lẽ, ánh sáng của hàng nến lan dần qua từng hàng mộ.
Những ánh nến lung linh trong đêm cầu nguyện cho các linh hồn.
Khi buổi lễ kết thúc, nghĩa trang vẫn sáng bởi hàng trăm ngọn nến chưa tắt. Không khí lắng đọng, chỉ còn tiếng gió và lời kinh vang khẽ trong đêm.