Xôn xao clip flycam quay lén biệt thự 500 tỷ của Ngân Collagen

Không dừng lại ở chụp ảnh, livestream trước cổng, một số người còn sử dụng flycam ghi hình bên ngoài biệt thự của Ngân Collagen ở Cần Thơ gây nhiều tranh cãi.

Một người trong căn biệt thự của Ngân Collagen bị người lạ ghi hình. Ảnh cắt từ clip.

Sau khi Ngân Collagen (tên thật: Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) thu hút sự quan tâm trở lại trên mạng xã hội, những ngày qua, nhiều người tò mò kéo đến căn biệt thự của vợ chồng cô để chụp ảnh, quay video check-in.



Đáng nói, trên nền tảng TikTok, đoạn video quay bằng flycam, ghi hình căn biệt thự từ trên cao, thậm chí zoom vào các cửa sổ đang mở được lan truyền chóng mặt. Trong một cảnh quay, một phụ nữ trẻ bước từ trong nhà ra phải vội vã quay vào vì thấy flycam.

Sau khi được chia sẻ, clip này nhanh chóng vấp phải chỉ trích từ dân mạng. Không ít ý kiến cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Trả lời về vấn đề này trên trang cá nhân ngày 22/10, Ngân Collagen cho biết đang làm việc với công an để xác minh danh tính người quay video.

Hình ảnh căn biệt thự của vợ chồng Ngân Collagen bị quay và phát tán bằng flycam. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó vào ngày 19/10, khi xuất hiện tình trạng người lạ kéo đến trước biệt thự chụp ảnh, livestream, Lê Trung - chồng Ngân Collagen - cũng đã nhiều lần gọi điện phản ánh đến công an phường Hưng Phú (Cần Thơ).

Trả lời Tri Thức - Znews, đại diện công an phường Hưng Phú (Cần Thơ) cho biết đơn vị đã thông báo Lê Trung cần đến trực tiếp trụ sở công an phường để làm đơn khiếu nại. Tuy nhiên, người này liên tục dời ngày vì "bận rộn công việc cá nhân" và hẹn ngày 20/10 sẽ đến làm việc.

Vợ chồng Ngân Collagen chuyển đến căn biệt thự sinh sống từ tháng 6. Ảnh: @trungngan99/TikTok.

Sau đó, chồng Ngân Collagen vẫn không đến trình diện cơ quan chức năng vào ngày hẹn, dù tiếp tục gọi đơn vị phản ánh về đám đông vây quanh chụp ảnh trước biệt thự.

"Chúng tôi ghi nhận phản ánh nhưng cần làm việc trực tiếp để thu thập đủ bằng chứng, giải quyết khiếu nại rõ ràng", đại diện công an phường Hưng Phú nói.

Vợ chồng Ngân Collagen dọn vào ở tại biệt thự từ cuối tháng 6. Đây cũng là một trong những cơ ngơi liên quan đến Ngân Collagen gây tranh cãi nhất thời gian qua.

Nơi này được cô khoe xây dựng trong khoảng 5 năm, tiêu tốn 500 tỷ đồng . Tuy nhiên, việc cô trước đây chỉ quay clip giới thiệu bên ngoài khiến nhiều người đặt nghi vấn về việc cô sở hữu nơi này.

Sau khi dọn vào sinh sống, "phú bà Cần Thơ" liên tiếp đăng các video ghi lại hình ảnh bên trong căn biệt thự nhằm đáp trả các ý kiến cho rằng đây chỉ là nhà thuê, vợ chồng cô không phải chủ nhân thực sự.

Ngân Collagen từng khoe trong khắp không gian nhà, từ sàn, trên tường, trong thang máy đến cửa kính các phòng đều được in, khắc logo "N Collagen" - công ty cô được giới thiệu là người sáng lập kiêm CEO. Trong một video, cô vừa giới thiệu vừa dùng tay cào vào các logo để chứng minh chữ được in, khắc trực tiếp vào các vật liệu chứ không phải dán.