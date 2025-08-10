Xôn xao vụ cụ bà nghèo rơi 5 triệu, thanh niên đi SH nhặt rồi phóng đi

Ngày 10/8, nhiều hội nhóm mạng xã hội tại Đà Nẵng lan truyền câu chuyện cụ bà nghèo đánh rơi tiền, nam thanh niên đi xe SH nhặt được nhưng bỏ đi mất.

Hình ảnh nam thanh niên đi xe SH được cho là đã nhặt được tiền.

Theo bài đăng, sự việc xảy ra vào lúc 14h ngày 6/8 tại đoạn đường nằm trên địa bàn xã Nam Phước (Đà Nẵng). Cụ bà có hoàn cảnh khó khăn, đang trên đường đi chữa bệnh thì vô tình đánh rơi 5 triệu đồng.

Lúc cụ bà đang quay lại để nhặt thì một người đàn ông mặc áo xanh, đi xe máy SH màu đỏ nhìn thấy, vòng xe lại nhặt rồi chạy đi mất. "Bà già cả rồi nên chạy theo nhưng không kịp. Ai biết thanh niên này, nhờ nhắn lại trả giúp bà chứ tội. Hoặc thanh niên nhìn thấy bài đăng này, xin hãy trả lại cụ", chủ bài đăng bày tỏ.

Kèm theo nội dung là bức ảnh chụp lại từ camera giám sát, cho thấy người đàn ông nhặt được tiền. Các bài đăng kêu gọi tìm kiếm thông tin của người đàn ông để giúp đỡ cụ bà.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền khiến nhiều người thương xót cho cụ bà và được chia sẻ rộng rãi sau ít giờ. Nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động của nam thanh niên. Tuy nhiên, những người khác cũng cho rằng có thể người này nhặt được tiền mà không biết của ai nên chưa trả lại được.

"Tội bà vậy, đã khó khăn rồi còn gặp cảnh này nữa, hy vọng bà nhận lại được số tiền", "Mong nam thanh niên sớm thấy bài viết để liên hệ với bà, thương cụ quá", "Chắc người ta chưa biết tiền đó của ai, mọi người hãy lan tỏa để cụ sớm được giúp đỡ nhé"... là những bình luận từ người theo dõi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews vào chiều 10/8, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước, cho biết đã nắm được thông tin và đang cử các ngành chức năng vào cuộc xác minh, tìm kiếm người nhặt được tiền cũng như giúp đỡ cụ bà.

"Hiện tại, chúng tôi mới nắm được thông tin qua bài đăng trên mạng nên chưa xác định được danh tính của bà cụ lẫn người nhặt được tiền. Trong trường hợp không tìm thấy người nhặt được, xã cũng sẽ có phương án hỗ trợ cho cụ bà", ông Khánh nói.