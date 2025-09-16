Xót xa khi vô tình gặp thầy dạy Toán cấp 2 nhặt ve chai trên phố

Phước Thiện (28 tuổi, Cần Thơ) ngỡ ngàng và xót xa khi nhận ra thầy giáo dạy mình 15 năm trước đang nhặt ve chai mưu sinh trên đường phố.

Trong một dịp về quê Cần Thơ cách đây không lâu, Trần Phước Thiện (28 tuổi, hiện làm việc tại TP.HCM) ngỡ ngàng khi gặp lại thầy giáo dạy Toán năm lớp 8 trên đường phố. Chứng kiến người thầy từng ân cần dạy mình từng con chữ giờ phải nhặt ve chai mưu sinh, kiếm tiền trị bệnh, anh không kìm nổi xúc động.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Phước Thiện cho biết thầy giáo tên Hùng, gần 70 tuổi, từng dạy Toán ở trường THCS Lương Thế Vinh (Cần Thơ) và đã về hưu nhiều năm. Thầy và vợ xách theo túi lớn, túi nhỏ đựng ve chai, miệt mài với công việc giữa đêm.

"Lúc đó, tôi rất bất ngờ. Tôi và mẹ phải lái xe vòng đi vòng lại 3 lần mới chắc chắn là thầy, bởi thầy gầy hơn xưa rất nhiều. Lúc nhận ra thầy giáo, tôi đã chạy tới hỏi han với cảm xúc rất bối rối, không thể ngờ thầy lại phải vất vả như vậy", anh bày tỏ.

Phước Thiện xúc động khi gặp lại thầy sau nhiều năm. Ảnh cắt từ clip.

"Thầy còn nhớ con không thầy", Phước Thiện hỏi, vừa nắm lấy đôi tay nhăn nheo của thầy Hùng. Thầy giáo cũ lập tức nhận ra học trò năm nào, nghẹn ngào hỏi thăm.

Thầy chia sẻ vì hoàn cảnh gia đình, vợ chồng đã phải bán căn nhà trước đây. Tiền lương hưu cũng phải đem đi trả nợ. Bây giờ, ông bà chỉ biết cùng nhau nhặt từng chai nhựa, bìa cũ để kiếm sống qua ngày.

"Câu chuyện gia đình thầy tôi cũng biết đôi chút, nhưng không ngờ đến mức thế này. Thầy cũng dặn dò tôi nhớ giữ gìn sức khỏe và đi làm cẩn thận", Phước Thiện kể.

Anh còn nhớ năm lớp 8, anh đến tận nhà thầy để học thêm. Thấy thầy khó khăn, mẹ của Phước Thiện vẫn thường xuyên gửi đồ ăn để con mang tới biếu thầy.

Chia sẻ video gặp lại thầy giáo cũ lên kênh TikTok, Phước Thiện mong muốn bày tỏ tri ân đối với "người lái đò" đã dìu dắt mình nên người. Anh đã gửi tặng vợ chồng thầy 2 triệu đồng, là số tiền được những người khác cùng chung tay hỗ trợ, hy vọng thầy bớt chút khó nhọc.

Khoảnh khắc cũng khiến hàng nghìn người xem xúc động, không ít học trò cũ cũng nhận ra thầy Hùng và thương cho thầy.

"Nhớ thầy quá, thầy Hùng dạy mình năm lớp 8, cũng đi học thêm ở nhà thầy. Nhà thầy hồi đó không lớn cũng không nhỏ. Giờ vẫn chiếc xe đạp cũ đó theo thầy. Thầy dạy rất nhiệt huyết và giúp đỡ mình nhiều lắm. Thấy hoàn cảnh thầy bây giờ mà buồn", một học trò cũ bày tỏ.

Nhiều người khác chia sẻ nỗi xót xa khi học trò gặp lại thầy giáo trong hoàn cảnh này: "'Thầy còn nhớ con không?', câu hỏi thốt ra trong lúc như vậy, thật buồn", "Không dám nghĩ đến cảnh người thầy, người cô dạy mình trên giảng đường cuối cùng lại phải mưu sinh như vậy, mong cho thầy cô thật nhiều sức khỏe".