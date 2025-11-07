Xót xa xem video học sinh vây đánh, ném bạn xuống ao

Hình ảnh một nhóm học sinh vây đánh bạn học, nam sinh hành hung rồi ném bạn xuống ao đã trở thành nỗi ám ảnh và gây phẫn nộ với nhiều người.

Hình ảnh nam sinh ném bạn xuống ao do camera giám sát ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip.

Những đoạn video ghi cảnh học sinh hành hung bạn, ném xuống ao ở Lào Cai hay vụ đâm bạn tử vong tại Thanh Hóa khiến nhiều người sốc và đau lòng. Hành vi vượt qua giới hạn đạo đức và pháp luật ấy khiến phụ huynh không khỏi hoang mang về môi trường học đường và cách con trẻ giải quyết mâu thuẫn.

“Tại sao các cháu lại có thể như vậy?”, chị Hương Trà, phụ huynh ở phường Hoàng Liệt (Hà Nội), chia sẻ với Tri Thức - Znews.

20 ngày, 4 vụ bạo lực học đường

Ngày 17/10, vụ việc ở Thanh Hóa khiến nhiều người bàng hoàng, khi chỉ vì mâu thuẫn, đánh nhau trên đường đi học về, nam sinh lớp 12 trường THPT Đặng Thai Mai bị bạn khóa dưới đâm tử vong.

Chỉ ít ngày sau, cũng tại Thanh Hóa, nam sinh lớp 10 ở trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã qua đời sau khi bị nhóm bạn đánh hội đồng tại trường vào ngày 31/10.

Cũng trong ngày 31/10, ở TP.HCM, mâu thuẫn trong lúc xếp hàng, hàng chục học sinh nữ vây đánh một em học sinh lớp 8 ở trong nhà vệ sinh của trường THCS An Điền (phường Long Nguyên). Đáng chú ý, một số học sinh khác đứng xem, hò reo, không ai can ngăn.

Sự việc chỉ được phát hiện khi clip ghi lại cảnh bạo lực lan truyền trên mạng. Sau đó, nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị trong tình trạng đa chấn thương, rạn 3 xương sườn, tinh thần hoảng sợ.

Mới nhất (chiều 5/11), clip ghi lại cảnh hai nam sinh lớp 8 ở Lào Cai xảy ra xích mích, cãi vã. Trong lúc nóng giận, một em đã bất ngờ rút dao gọt trái cây mang theo trong cặp tấn công bạn học, sau đó đẩy nạn nhân xuống hồ nước. Rất may mắn, người dân gần đó kịp thời chạy đến ứng cứu, kéo nạn nhân lên bờ và đưa đi cấp cứu.

Giống như chị Hương Trà, sốc là điều đầu tiên anh Minh Hiếu (phụ huynh tại phường Hà Đông, Hà Nội) cảm nhận được khi xem và đọc thông tin hàng loạt vụ việc bạo lực học đường xảy ra gần đây.

“Tôi tự hỏi tại sao những hành vi bạo lực như vậy có thể xảy ra trong môi trường giáo dục? Sẽ ra sao nếu nó xảy ra với con mình?”, anh Hiếu nói.

Từng là nạn nhân của bạo lực học đường, anh Hiếu nhìn nhận bạo lực thường sẽ diễn ra trong một quá trình dài, không phải đột ngột. Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến tình trạng này đến từ nhận thức. Nhiều người, kể cả kẻ gây ra bạo lực, nạn nhân, phụ huynh và giáo viên đều chưa nhận thức được thế nào là bạo lực học đường.

Anh cho rằng phụ huynh hoặc giáo viên đôi khi có thể nghĩ rằng đó chỉ là trẻ con chơi đùa với nhau và coi đó là chuyện bình thường. Họ không ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc. Tương tự, kẻ gây ra bạo lực cũng có thể nghĩ đó chỉ là trêu đùa.

Trong khi đó, nạn nhân lại không nhận ra mình bị bạo lực, không nhận ra mình không xứng đáng bị đối xử như vậy. Các con không được trang bị kiến thức để biết khi nào thì cần đứng lên bảo vệ bản thân, như thế nào là đang bị tổn thương, và khi nào thì bạo lực không phải là chuyện đùa.

“Vì các em không nhận thức được mức độ, nên các em không dám nói với giáo viên hoặc bố mẹ, dẫn đến hành vi bạo lực tiếp diễn. Tôi cho rằng có một khoảng trống giáo dục rất lớn về vấn đề này”, anh Hiếu nhìn nhận.

Đồng quan điểm, chị Hương Trà bổ sung thêm rằng nguyên nhân của bạo lực học đường xuất phát từ nhiều yếu tố như môi trường gia đình không lành mạnh, trẻ thiếu quan tâm hoặc phải chứng kiến bạo lực từ trong gia đình.

Bên cạnh đó, trẻ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực từ truyền thông, các video có xu hướng bạo lực trên mạng hoặc ảnh hưởng từ bạn bè. Ngoài ra, các vấn đề như thiếu hụt kỹ năng sống và giải quyết mâu thuẫn, tâm sinh lý tuổi dậy thì dễ hiếu thắng, nổi loạn, thích thể hiện cũng góp phần gây ra hành vi bạo lực.

Nữ sinh ở TP.HCM bị các học sinh khác đánh hội đồng. Ảnh: Cắt từ clip.

Dạy con biết kiềm chế, xử lý tình huống

Nhìn nhận bạo lực học đường luôn rình rập xung quanh con trẻ và bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân, chị Hương Trà đã cho con đi học võ, đầu tiên là giúp con có kỹ năng bảo vệ bản thân, sau đó là rèn giũa tính nết, biết kiểm soát cảm xúc và hành động.

Ngoài ra, người mẹ cũng dạy con xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng cần báo với thầy cô, bố mẹ để kịp thời giải quyết. Bản thân chị và chồng cũng chủ động cân bằng giữa công việc và gia đình, dành nhiều thời gian quan tâm, chia sẻ với con, đặc biệt là hạn chế những hành vi tiêu cực trước mặt trẻ.

Trong khi đó, để phòng tránh bạo lực học đường, chị Thanh Ngân (phụ huynh ở phường Đại Mỗ, Hà Nội) dạy con sống hòa thuận, vui vẻ, tránh xích mích, gây sự với các bạn.

Trong trường hợp bạn hẹn ra chỗ khuất để nói chuyện, chị dặn con cần trao đổi với giáo viên, bố mẹ để có hướng giải quyết. Nếu bạn học có hành vi manh động, việc đầu tiên con cần làm là chạy đến nơi có thể cầu cứu. Nếu không thể chạy, con có thể phản kháng, tránh để bị hành hạ.

Giống như chị Trà, chị Ngân cũng thường xuyên hỏi han tình hình ở lớp của con để kịp thời giải quyết. Nếu trong lớp, trong trường có học sinh có hành vi bạo lực, chị sẽ chủ động báo giáo viên, hiệu trưởng để xử lý, tránh hậu quả về sau.

“Tôi đã từng báo cho hiệu trưởng khi thấy con bị các bạn nhắn tin, đăng bài lên mạng xã hội đe dọa. Nếu không nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô, phương án cuối cùng của tôi là chuyển trường để bảo vệ con”, chị Ngân nói.

Trong khi đó, anh Minh Hiếu nhấn mạnh việc xây dựng nhận thức và kỹ năng năng phản ứng cho trẻ từ sớm. Ngay khi con gái 4 tuổi, vợ chồng anh đã dạy con ý thức về ranh giới, không được để người khác xâm phạm thân thể, làm trái ý muốn của mình.

Cùng với đó, phản ứng đầu tiên con được dạy là thông báo cho những người xung quanh biết khi có vấn đề xảy ra. Con có thể hét thật to giữa lớp để gây chú ý hoặc chạy tới chỗ giáo viên.

Nếu không có người lớn hoặc việc hét to không có tác dụng, con phải tự bảo vệ mình bằng cách đẩy bạn ra. Kỹ thuật được dạy là đặt hai tay lên ngực của bạn và đẩy ra thật mạnh, sau đó chạy đi.

Nhiều gia đình dạy con đánh lại khi bị bắt nạt, song anh Hiếu không hoàn toàn ủng hộ phương pháp này. Theo anh, bố mẹ nên dạy con biết cách phản ứng lại, tuy nhiên, việc đánh lại có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Lý do là kẻ bắt nạt thường mạnh hơn. Hành động đánh lại có thể chọc tức họ và gây nguy hiểm ngược lại cho nạn nhân. Ngoài ra, việc đánh lại cũng có nguy cơ khiến đứa trẻ trở thành kẻ bắt nạt nếu chúng nhận ra chúng có thể làm tổn thương người khác.

“Do đó, phản ứng lại chỉ nên dừng ở mức tự vệ, không nên biến nó trở lại thành bạo lực”, anh Hiếu nói.