Xu hướng chuộng ôtô điện, xe gầm cao nhìn từ top bán chạy

Với 14.425 xe bàn giao thành công từ đầu năm, VinFast VF 6 đứng thứ ba trong danh sách bán chạy và là mẫu xe thứ ba của VinFast xuất hiện trong top đầu doanh số. VinFast VF 6 cũng dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B, tạo ra khoảng cách lớn với các đối thủ xếp sau. Hai phiên bản VF 6 có giá lần lượt 689 triệu và 749 triệu đồng. Ảnh: VinFast.