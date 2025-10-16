Xu hướng chuộng ôtô điện, xe gầm cao nhìn từ top bán chạy

|
Kết thúc 3 quý đầu năm, VinFast VF 3 tạm thời dẫn đầu doanh số toàn thị trường khi bán được 31.386 xe cho khách Việt. Mẫu xe điện đô thị nhỏ gọn trên đường trở thành "con gà đẻ trứng vàng" mới của VinFast. VF 3 hiện có giá 299 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
VinFast VF 5 nhiều khả năng trở thành cựu vương, dù doanh số tại Việt Nam sau 9 tháng vẫn đạt 30.956 xe. Thành tích này giúp VF 5 đứng top 2 doanh số toàn thị trường, dẫn đầu phân khúc SUV cỡ A. VinFast VF 5 hiện có giá 529 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
Với 14.425 xe bàn giao thành công từ đầu năm, VinFast VF 6 đứng thứ ba trong danh sách bán chạy và là mẫu xe thứ ba của VinFast xuất hiện trong top đầu doanh số. VinFast VF 6 cũng dẫn đầu phân khúc SUV cỡ B, tạo ra khoảng cách lớn với các đối thủ xếp sau. Hai phiên bản VF 6 có giá lần lượt 689 triệu và 749 triệu đồng. Ảnh: VinFast.
Không thể cạnh tranh doanh số với nhóm ôtô điện nhưng Ford Ranger vẫn duy trì vị thế hàng đầu trong phân khúc bán tải tại Việt Nam. Với 12.577 xe sau 9 tháng, Ford Ranger thuộc nhóm đầu ôtô được khách Việt chọn mua nhiều nhất. Các phiên bản Ford Ranger có giá từ 707 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Ảnh: Ford Việt Nam.
Tương tự mẫu xe xếp trên, Mitsubishi Xpander những năm gần đây đứng ngoài đường đua cho ngôi vương doanh số toàn thị trường. Dù vậy, doanh số 12.438 xe trong 3 quý đầu năm vẫn là thành tích đảm bảo vị trí dẫn đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ cho Xpander. Mẫu xe này có 4 phiên bản, giá từ 560 triệu đến 699 triệu đồng. Ảnh: Mitsubishi.
Sau 9 tháng, Mazda CX-5 ghi nhận doanh số 11.306 xe tại Việt Nam, là cái tên "chốt sổ" danh sách ôtô bán được trên 10.000 xe tính đến hiện tại. So với đối thủ xếp dưới, doanh số Mazda CX-5 hiện nhỉnh hơn gần 3.000 xe. Bảy phiên bản lắp ráp của Mazda CX-5 có giá bán từ 749 triệu đến 979 triệu đồng. Ảnh: Thaco.
Toyota Yaris Cross tạm thời đang là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota Việt Nam, doanh số đạt 9.655 xe sau 9 tháng. Số này bao gồm 9.151 xe bản xăng và chỉ 504 xe thuộc phiên bản hybrid. Toyota Yaris Cross nhập khẩu từ Indonesia, giá bán 2 phiên bản lần lượt 650 triệu và 765 triệu đồng. Ảnh: TMV.
Cùng với VinFast VF 5, biến thể Herio Green chuyên chạy dịch vụ cũng lọt top bán chạy nhờ tích lũy được doanh số 8.604 xe sau 9 tháng. Mẫu xe này có giá 499 triệu đồng, là một trong 4 cái tên thuộc dòng Green của VinFast. Ảnh: VinFast.
Với 8.496 xe, Toyota Vios là sedan duy nhất góp mặt trong top xe bán chạy nhất Việt Nam 3 quý đầu năm. Dù không còn là cái tên dẫn đầu doanh số hãng tại Việt Nam, Toyota Vios vẫn đang bán tốt nhất nhóm sedan cỡ B. Toyota Vios có 3 phiên bản với giá bán lần lượt 458 triệu, 488 triệu và 545 triệu đồng. Ảnh: TMV.
Ford Everest bán được 8.345 xe trong 9 tháng đầu năm, đứng thứ 10 danh sách bán chạy và tiếp tục dẫn đầu phân khúc sedan cỡ D tại Việt Nam. Toàn bộ phiên bản Ford Everest được nhập khẩu từ Thái Lan, giá bán dao động từ 1,099 đến 1,545 tỷ đồng. Ảnh: Ford.
