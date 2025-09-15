Xu hướng hẹn hò gây tranh cãi ở Hàn Quốc

Người trẻ xứ kim chi đang biến việc đi xem nhà thành một kiểu hẹn hò mới mang tên "imjang", vừa dạo chơi vừa học cách chuẩn bị cho tương lai.

Cuối tuần, nhiều người trẻ Hàn Quốc không còn chọn những buổi xem phim, đi ăn hay mua sắm như thường lệ. Thay vào đó, họ tham gia một hoạt động khá lạ: đi dạo quanh các khu dân cư, chung cư, ga tàu điện ngầm để "nghiên cứu" thị trường nhà đất.

Hoạt động này được gọi là "imjang" - tạm hiểu là khảo sát bất động sản tại chỗ. Xuất phát từ thói quen của tầng lớp trung niên đang chuẩn bị mua nhà, imjang nay lại trở thành xu hướng mới trong giới trẻ, vừa mang tính giải trí, vừa là cách chuẩn bị cho tương lai, theo Korea JoongAng Daily.

Hoạt động hẹn hò mới

Ban đầu, imjang là hoạt động quen thuộc của những người sắp mua nhà hoặc cân nhắc đầu tư. Họ đến tận nơi để đánh giá vị trí, hạ tầng và môi trường sống.

Nhưng trong vài năm gần đây, lo lắng về giá nhà leo thang khiến nhiều bạn trẻ cũng nhập cuộc. Với họ, imjang không chỉ là việc nghiêm túc chuẩn bị cho tương lai, mà còn là một kiểu hẹn hò.

"Chúng tôi chưa định mua nhà ngay, nhưng muốn tìm hiểu trước. Đi imjang giúp tôi hiểu hơn khu vực nào phù hợp với mình và yếu tố nào làm nên giá trị bất động sản", Jang Han-sol (27 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ.

Những người tham gia nhóm imjang đi ngang qua một khu chung cư ở quận Songpa, phía nam Seoul, vào ngày 6/9. Ảnh: Woo Ji-Won.

Jang và bạn trai thường lên kế hoạch vào mỗi cuối tuần. Họ tìm hiểu một khu vực, ghi chú giá nhà, hạ tầng, rồi đi dạo theo lộ trình định sẵn qua các khu chung cư, siêu thị, trung tâm thương mại. Giữa hành trình, cả hai dừng lại ở quán cà phê để trò chuyện, ghi lại cảm nhận và bàn thêm chi tiết.

Không chỉ đi theo cặp, nhiều bạn trẻ còn tham gia vào các "imjang crew" - nhóm nhỏ cùng nhau khảo sát từng quận. Các buổi này thường bắt đầu bằng một buổi họp online chia sẻ kiến thức, sau đó là chuyến đi bộ thực tế và kết thúc bằng bữa ăn chung.

Vấp nhiều tranh cãi

Không phải ai cũng hài lòng với trào lưu imjang, đặc biệt là các môi giới. Trước đây, nhiều nhóm imjang từng vào văn phòng môi giới ở khu họ khảo sát để được coi nhà bên trong. Họ thường đi thành đôi, giả làm cặp đôi, anh em hay bạn bè, xin xem vài căn với lý do sắp mua.

Hành vi này khiến môi giới và chủ nhà bức xúc vì tốn thời gian và làm gián đoạn công việc. Nhiều người chế giễu những nhóm như vậy là "kẻ ăn vạ imjang" (imjang beggars) - những người không có tiền hay kế hoạch cụ thể để mua nhưng vẫn đi xem nhiều căn như nhà đầu tư.

Sự khó chịu đã dấy lên đề xuất thu "phí imjang" - một khoản phí xem nhà. Năm ngoái, Hiệp hội Môi giới Bất động sản Hàn Quốc từng gửi thông báo chính thức tới các tổ chức nhóm imjang, yêu cầu hạn chế hành vi vì "làm giảm hiệu quả công việc của môi giới".

Sau khi có yêu cầu và phản ứng, nhiều nhóm đã dừng việc vào văn phòng môi giới và chỉ khảo sát bên ngoài, đi bộ quanh các cụm chung cư. Tuy nhiên, các bài than phiền về imjang vẫn dễ tìm thấy trên diễn đàn dành cho môi giới.

Một người đi ngang qua một công ty bất động sản ở Seoul vào ngày 26/8. Ảnh: News1.

"Một cặp trẻ hôm nay vào hỏi nọ hỏi kia, nhưng không trả lời khi tôi hỏi lại và trông chẳng có vẻ là người mua thật sự", một bài viết trên diễn đàn với 82.700 thành viên đăng cuối tháng 8 chia sẻ. "Tôi không biết có nên tiếp tục dẫn họ xem nhà nữa không". Nhiều bình luận đồng cảm, cho rằng chỉ một trong mười khách thực sự là người mua.

Giáo sư Kwon Dae-jung, Trường Sau Đại học Kinh tế và Bất động sản, Đại học Hansung, nhìn nhận thận trọng: "Khi họ không phải khách thật, hoạt động này can thiệp vào công việc. Nhiều người lợi dụng việc môi giới phải trả lời câu hỏi và dẫn xem nhà".

Ngược lại, những người tham gia imjang lại cho rằng chỉ cần đi bộ quanh khu là đủ để cảm nhận. "Nội thất có thể xem trên mạng và việc cải tạo khiến mỗi căn khác nhau. Đi bộ quanh khu giúp bạn cảm nhận dịch vụ cộng đồng, không khí khu, hạ tầng xung quanh và khoảng cách tới ga tàu", Giáo sư Kwon nói.