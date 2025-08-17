Xu hướng 'tốt nghiệp hôn nhân' ở Nhật Bản

Ở Nhật Bản, xu hướng "tốt nghiệp hôn nhân" đang lan rộng, nhưng cũng có mặt trái của lựa chọn này.

"Tốt nghiệp hôn nhân" là việc các cặp đôi vẫn duy trì hôn nhân hợp pháp nhưng lựa chọn sống xa nhau để có được sự độc lập và tự do. Ảnh minh họa: TNS.

Khái niệm “tốt nghiệp hôn nhân” (sotsukon) xuất hiện từ năm 2004 do một nữ tác giả Nhật Bản giới thiệu. Thay vì ly hôn, các cặp vợ chồng vẫn duy trì hôn nhân hợp pháp nhưng chọn sống riêng để tìm kiếm sự tự do và độc lập.

Những năm gần đây, xu hướng này ngày càng được nhiều cặp đôi trung niên, cao tuổi lựa chọn, theo SCMP.

Tuy nhiên, câu chuyện của ông Tetsu Yamada ở Tokyo đã khiến dư luận đặt câu hỏi liệu sotsukon có phù hợp với mọi người.

Ông Yamada từng là quản lý trong ngành sản xuất, sống cùng vợ Keiko và hai con trai tại Tokyo. Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 60, ông nhận lương hưu 50 triệu yen (khoảng 340.000 USD ) cùng khoản tiết kiệm, đủ để gia đình không lo lắng về tài chính.

Ông Yamada mong muốn vợ cùng mình về quê để sống giản dị trong ngôi nhà tổ tiên bỏ trống nhiều năm. Nhưng Keiko từ chối vì đã quen với nhịp sống hiện đại ở thành phố. Hai người con trai cũng đang làm việc tại Tokyo, không thể chuyển đi.

Keiko đề nghị "tốt nghiệp hôn nhân". Yamada đồng ý, cho rằng đây là giải pháp nhẹ nhàng hơn ly hôn. Ông trở về quê một mình, dùng lương hưu sửa sang ngôi nhà và tin rằng sắp bước vào giai đoạn an nhàn.

"Cuối cùng tôi cũng có thể bắt đầu ‘cuộc đời thứ hai’ mà đàn ông hằng mong", ông chia sẻ.

Ở Nhật Bản, hôn nhân được coi là một cam kết trọn đời nhưng lại đang phải đối mặt với những thách thức do sự thay đổi về động lực giới tính và sự tập trung nhiều hơn vào tự do cá nhân. Ảnh: Shutterstock.

Nhưng thực tế không như kỳ vọng. Không có vợ quán xuyến việc nhà, Yamada lúng túng với chuyện nấu ăn, dọn dẹp. Ngày qua ngày, ông hết ăn mì tôm lại chuyển qua rau đông lạnh. Trong khi đó, qua mạng xã hội, ông biết vợ mình đã mở xưởng thủ công ở Tokyo và rất thành công.

"Ngay cả khi không có tôi, cô ấy dường như vẫn hạnh phúc", ông nói.

Ông Yamada thừa nhận cảm thấy cô đơn, hối tiếc và nhận ra gia đình không còn cần đến mình. Việc ông có quay lại Tokyo sống cùng vợ con hay không vẫn chưa rõ.

Câu chuyện này gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một người bình luận: "Yamada nghĩ rằng mình bắt đầu cuộc sống mới, nhưng thiếu kỹ năng sống, việc rời xa gia đình trở thành bi kịch". Người khác viết: "Chúc mừng Keiko. Giờ đây bà ấy có thể sống cho mình, không phải chăm sóc ai nữa".

Một ý kiến khác thì cho rằng: "Không phải ai cũng phù hợp để ‘tốt nghiệp hôn nhân’. Nhiều người thậm chí chưa học cách yêu thương và trân trọng".