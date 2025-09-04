Ngày 4/9, đại diện Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cho biết trong tháng 8, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo kiểm tra, bắt giữ 2.269 vụ, xử lý 2.111 vụ vi phạm, gian lận thương mại.

Theo Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, trong tháng 8/2025, trên địa bàn Thành phố không xảy ra hiện tượng khan hàng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đưa tin thất thiệt, gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt bình thường của người dân.

Các loại hàng hóa thiết yếu được các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cung cấp đầy đủ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Do đó, tình hình thị trường giá cả hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn Thành phố nhìn chung ổn định, lưu thông hàng hóa được đảm bảo thông suốt.

Lực lượng QLTT kiểm tra 1 Công ty TNHH có dấu hiệu vi phạm.

Trên địa bàn nội địa, tình hình buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả, vi phạm về an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa và gian lận thương mại... vẫn xảy ra nhưng không có nhiều vụ việc vi phạm lớn. Đáng chú ý, trong tháng vừa qua, Công an xã Quốc Oai phát hiện 19 kg pháo nổ là hàng cấm; Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra một Công ty có nhiều hành vi vi phạm liên quan đến hàng hóa xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu và lĩnh vực thương mại điện tử.

Vẫn theo đại diện Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, thời gian qua, các đơn vị, lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình tình mới; Thông báo số 341/TB-VPCP ngày 01/7/2025 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Kế hoạch số 05/KH-BCĐ 389/TP ngày 09/7/2025 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Ban Chỉ đạo chủ động phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông trung ương và thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời phản ánh diễn biến tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để người dân cảnh giác, đồng thời nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sữa nhập lậu.

Trong tháng 8, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 Thành phố kiểm tra, bắt giữ 2.269 vụ, xử lý 2.111 vụ vi phạm (trong đó xử lý hành chính 2.102 vụ, khởi tố 9 vụ, 30 bị can). Thu nộp ngân sách nhà nước 215 tỷ 972 triệu đồng, gồm tiền phạt hành chính 68 tỷ 714 triệu đồng; tiền phạt bổ sung, truy thu thuế 145 tỷ 449 triệu đồng; tiền bán hàng tịch thu 1 tỷ 809 triệu đồng.

Trong đó, Sở Công Thương (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố) đã giúp Ban Chỉ đạo 389 Thành phố triển khai công tác Ban Chỉ đạo 389 Thành phố; tham mưu dự thảo các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp việc thành lập Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường.

Theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu, những mặt hàng có nhu cầu cao hoặc có biến động tăng giá cao trên địa bàn Thành phố để chủ động có phương án hoặc đề xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao trong năm, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu, mặt hàng do Bộ Công Thương quản lý, các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ban hành Kế hoạch số 09/KH-QLTT ngày 13/8/2025 về triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm, phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Trung thu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Kết quả: Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội chủ trì và phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra 565 vụ; xử lý: 550 vụ, trong đó chuyển cơ quan điều tra 5 vụ. Tiền xử phạt vi phạm hành chính: 8 tỷ 906 triệu đồng; Số tiền bán hàng hóa tịch thu 1 tỷ 809 triệu đồng; Trị giá hàng hóa tịch thu, buộc tiêu hủy, tái chế: 10 tỷ 174 triệu đồng.

Đơn vị có nhiều nỗ lực và đạt kết quả tích cực là Công an thành phố Hà Nội; đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an xã, phường, trị trấn, đồn triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời điều tra, khởi tố nhiều vụ sản xuất hàng giả với giá trị hàng hóa vi phạm lên đến nhiều tỷ đồng.

Kết quả: Công an thành phố Hà Nội kiểm tra 241 vụ, xử lý: 194 vụ (trong đó xử lý hành chính 185 vụ, khởi tố hình sự 9 vụ). Tiền phạt hành chính: 2 tỷ 899 triệu đồng; Tiền truy thu thuế, thu hồi thuế: 906 triệu đồng. Trị giá hàng vi phạm: 48 tỷ 372 triệu đồng.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 389 thành phố xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND Thành phố về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chỉ đạo các đơn vị thành viên tiếp tục thực hiện Thông báo số 477/TB-VP ngày 31/7/2025 của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Thành phố tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Kế hoạch số 05/KH-BCĐ 389/TP ngày 9/7/2025 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội...