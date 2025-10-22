Xử lý Facebooker có hơn 143.000 người theo dõi đăng quảng cáo cờ bạc

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành làm việc với N.T.T. (SN 2001, ngụ xã Hiệp Đức) để làm rõ hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và quảng cáo.

Trước đó, qua công tác rà soát không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản Facebook có hơn 143.000 người theo dõi, thường xuyên đăng tải nhiều video giả gái phản cảm, sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực, vi phạm thuần phong mỹ tục, cổ xúy tệ nạn xã hội, gây tác động tiêu cực đến nhận thức của người dùng mạng, đặc biệt là giới trẻ.

Ngoài ra, các video này còn gắn, chèn liên kết, đường dẫn, banner quảng cáo cho trang web cờ bạc trực tuyến trái phép, mỗi video thu hút từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

N.T.T. tại cơ quan Công an.

Qua xác minh, T. là người thiết lập, vận hành và quản lý trang Facebook nói trên. Tại buổi làm việc, T. thừa nhận đã sản xuất và đăng tải các video có nội dung trái thuần phong mỹ tục, đồng thời gắn, chèn quảng cáo cho các trang web cờ bạc trực tuyến trái phép. T. đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ video, bài viết vi phạm.

Hành vi của T. đã vi phạm Điểm b và Điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP, quy định xử phạt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (mức phạt 5-10 triệu đồng); Điểm a, Khoản 2, Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (mức phạt 70-100 triệu đồng).