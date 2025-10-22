Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Xử lý Facebooker có hơn 143.000 người theo dõi đăng quảng cáo cờ bạc

  • Thứ tư, 22/10/2025 14:16 (GMT+7)
  • 14:16 22/10/2025

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành làm việc với N.T.T. (SN 2001, ngụ xã Hiệp Đức) để làm rõ hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và quảng cáo.

Trước đó, qua công tác rà soát không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện một tài khoản Facebook có hơn 143.000 người theo dõi, thường xuyên đăng tải nhiều video giả gái phản cảm, sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực, vi phạm thuần phong mỹ tục, cổ xúy tệ nạn xã hội, gây tác động tiêu cực đến nhận thức của người dùng mạng, đặc biệt là giới trẻ.

Ngoài ra, các video này còn gắn, chèn liên kết, đường dẫn, banner quảng cáo cho trang web cờ bạc trực tuyến trái phép, mỗi video thu hút từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Xu ly Facebooker anh 1

N.T.T. tại cơ quan Công an.

Qua xác minh, T. là người thiết lập, vận hành và quản lý trang Facebook nói trên. Tại buổi làm việc, T. thừa nhận đã sản xuất và đăng tải các video có nội dung trái thuần phong mỹ tục, đồng thời gắn, chèn quảng cáo cho các trang web cờ bạc trực tuyến trái phép. T. đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ video, bài viết vi phạm.

Hành vi của T. đã vi phạm Điểm b và Điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP, quy định xử phạt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin (mức phạt 5-10 triệu đồng); Điểm a, Khoản 2, Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (mức phạt 70-100 triệu đồng).

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/xu-ly-facebooker-co-hon-143-000-nguoi-theo-doi-dang-tai-noi-dung-quang-cao-co-bac-i785411/

Văn Vĩnh - Trọng Nhân/Công an Nhân dân

Xử lý Facebooker Đồng Tháp Xử lý Facebooker

    Đọc tiếp

    Nguon thu ngam cua ba chu 2 quan karaoke hinh anh

    Nguồn thu ngầm của bà chủ 2 quán karaoke

    10:33 22/10/2025 10:33 22/10/2025

    0

    Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá thành công một đường dây tổ chức hoạt động mại dâm liên xã với phương thức che giấu tinh vi.

    Lam ro hanh vi ban 'bua yeu' cua 'Nhung Dong Xinh' hinh anh

    Làm rõ hành vi bán 'bùa yêu' của 'Nhung Đồng Xinh'

    11:48 22/10/2025 11:48 22/10/2025

    0

    Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc Công an xã Yên Thủy (Phú Thọ) phối hợp CQĐT để thực hiện biện pháp tố tụng đối với một trường hợp lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức "làm bùa yêu, cắt duyên".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý