Xử lý hơn 1.800 'con bạc' trong 9 ngày nghỉ Tết

Lực lượng công an đã khởi tố 380 vụ với 631 bị can, trong đó có 199 vụ, 309 bị can về tội phạm trật tự xã hội; 27 vụ, 44 bị can về tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ và an toàn thực phẩm. Lực lượng công an cũng đã bắt 342 vụ, 1.836 đối tượng đánh bạc và 34 đối tượng truy nã.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025, công an các đơn vị và địa phương đã thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, trực chỉ huy và sẵn sàng xử lý các vụ cháy, nổ, tai nạn kịp thời. Các biện pháp bảo đảm an toàn tại các khu vui chơi, giải trí và các địa điểm có lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và chúc Tết được duy trì chặt chẽ.

Trong dịp Tết, cả nước xảy ra 153 vụ cháy. Bên cạnh đó, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ 361 vụ với 374 đối tượng liên quan đến việc chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng pháo trái phép, thu giữ hơn 910 kg pháo các loại. Cùng với đó, lực lượng công an đã thu giữ hơn 170 kg pháo, 569 quả pháo, 81 khẩu súng, 676 viên đạn, 22 công cụ hỗ trợ và 276 vũ khí thô sơ.

Về trật tự an toàn giao thông, trong suốt kỳ nghỉ tết, toàn quốc ghi nhận 445 vụ tai nạn giao thông, làm chết 209 người và làm 373 người bị thương.

Kết quả cao điểm tấn công tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2025: Công an các đơn vị và địa phương đã tích cực đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, điều tra làm rõ 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội.

