Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi tại sự kiện A80

Trước tình trạng xếp ghế, trải bạt giữ chỗ cho thuê 20.000-100.000 đồng/1 ghế, Ban giám đốc CATP chỉ đạo các lực lượng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, xử lý, dẹp bỏ tình trạng này.

Từ đêm 26/8, nhiều người dân đã có mặt tại các tuyến phố, dầm mình dưới mưa với mong muốn được dõi theo những bước chân lịch sử tại sự kiện A80. Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng xếp ghế, trải bạt giữ chỗ, giá thuê dao động 20.000-100.000 đồng/1 ghế.

Trong lúc trời mưa sáng 27/8, lực lượng Công an phường liên tục có mặt để bảo đảm an ninh trật tự đồng thời yêu cầu chấm dứt tình trạng "giữ chỗ" nhằm mục đích thu lợi cá nhân.

Công an Hà Nội sẽ xử lý các hành vi trục lợi tại sự kiện A80.

Lúc 11h ngày 27/8, vỉa hè bên chẵn Nguyễn Thái Học - phía tường Bệnh Viện Xanh Pôn, Ba Đình, lực lượng chức năng phát hiện anh Nguyễn Văn Đông (SN 1981 trú tại ngõ 139/13 Nguyễn Thái Học, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội) cho thuê ghế 20.000 đồng/1 ghế, có 10 ghế. Tổ công tác CA phường Ô Chợ Dừa và PK02 đã đưa anh Đông về bàn giao CA phường Ba Đình lập biên bản xử lý.

Người đàn ông này bị lập biên bản xử lý về hành vi "xếp ghế giữ chỗ" xem diễu binh tại vỉa hè trên phố Nguyễn Thái Học - phía tường Bệnh Viện Xanh Pôn rồi bán kiềm lời.

Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng sự kiện để "trục lợi".