Xử lý nghiêm các nhóm thanh niên tụ tập đua xe, nẹt pô trên quốc lộ 51

Thời gian qua, ở nhiều địa phương tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập thành đoàn, tổ chức rú ga, nẹt pô, lạng lách, bốc đầu (tiếng lóng: ăn hào, ăn lẩu cá đuối…).

Lúc 21h30 ngày 14/9, trên tuyến quốc lộ 51, Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận thấy có một nhóm đối tượng là thanh thiếu niên từ Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu chuẩn bị di chuyển về thị trấn Phước Hải (huyện Đất Đỏ) và thị trấn Long Hải (huyện Long Điền) để tụ tập "ăn lẩu cá đuối". Đa số các đối tượng này sử dụng phương tiện đã thay đổi kết cấu xe, "độ", "chế", gây mất ATGT.

“Thánh giường nằm” Đinh Xuân Trường buông cả hai tay, nằm trên xe khi điều khiển môtô.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã huy động lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động mật phục, chốt chặn. Khi các đối tượng tụ tập, di chuyển trên quốc lộ 51 đoạn qua thị xã Phú Mỹ, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vây bắt. Công an đã lập biên bản 19 trường hợp, tạm giữ 19 phương tiện. Trong nhóm trên có 2 đối tượng nữ trẻ tuổi cũng tham gia tụ tập, điều khiển "xe độ".

Trước đó, Công an TP Vũng Tàu cũng đã truy tìm và xử lý các đối tượng liên quan trong clip thả tay nằm ngửa điều khiển xe máy tốc độ cao. Một thanh niên nằm ngửa dùng 2 chân điều khiển xe máy tại TP Vũng Tàu, tốc độ lên đến hơn 120 km/h. Một số người khác cũng thực hiện các động tác nguy hiểm như "bốc đầu", "núp gió"... Clip được một thành viên trong nhóm quay và chia sẻ trên mạng xã hội, khéo léo che để không lộ biển số xe.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định được 2 thanh niên trong clip là N.V.T. và V.D.K. (cùng SN 2003), ngụ thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hai đối tượng cho biết khoảng 20h ngày 16/5, nhận thông tin có "tour lẩu cá đuối", nên đã chờ sẵn trên quốc lộ 51 (đoạn qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để ghép cùng đoàn.

Cơ quan chức năng xác định người thực hiện hành vi nằm ngửa điều khiển xe máy có biệt danh "thánh giường nằm" tên thật là Đinh Xuân Trường (SN 2002, ngụ Long Thành, Đồng Nai), đã 4 lần thực hiện hành vi nằm ngửa, nằm sấp điều khiển xe máy với tốc độ cao.

Các đối tượng tụ tập đua xe, gây rối trật tự công cộng bị đưa về trụ sở Công an làm việc vào đêm 14/9.

Tại cơ quan Công an, Trường thừa nhận hành vi có lúc chạy với tốc độ hơn 150 km/h. Người này cũng cho biết, thời điểm trên có hơn 15 chiếc xe máy đến từ nhiều địa phương khác nhau cùng di chuyển theo nhóm đông trên làn đường dành cho ôtô, lạng lách đánh võng qua nhiều xe khác, tương đương tốc độ của Trường.

Sau đó, cả nhóm khoảng 14 người cùng nhau đến một quán ăn trên đường Lê Hồng Phong (nối dài) để ăn uống trước khi quay về Đồng Nai. Một người trong nhóm đi cùng đã quay lại và đưa lên mạng…

Rạng sáng 19/5, Công an huyện Xuyên Mộc nhận được tin báo của người dân về nhóm thanh niên đang tụ tập, chạy xe lạng lách, nẹt pô, đánh võng, dàn hàng ba phóng môtô biểu diễn với tốc độ cao trên đường ven biển thuộc địa phận xã Bình Châu... Công an huyện và xã nhanh chóng có mặt, khống chế bắt giữ nhóm thanh thiếu niên cùng tang vật là 20 xe máy. Các xe hầu hết đã được thay đổi kết cấu, hình dáng và làm lại pô, độ máy để đạt được tốc độ cao.

Vào cuối tháng 3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền đã khởi tố vụ án, khỏi tố bị can đối với N.V.Đ, Đ.T.N, Đ.N.V.C, L.M.Q, Đ.T.T, N.T.M.Q và Đ.Q.K về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong đó, bắt tạm giam N.V.Đ. (SN 2007, trú tại huyện Long Điền), cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can còn lại. Theo điều tra, nhóm thanh thiếu niên này đã tụ tập biểu diễn đua xe, nẹt pô, bốc đầu… gây mất ANTT được người dân quay clip rồi gửi cho Đội CSGT và Trật tự Công an huyện Long Điền.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các địa phương trong tỉnh đã tập trung bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn 24/24 giờ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự ATGT và phòng, chống các đối tượng tụ tập, chạy xe biểu diễn, rú ga, nẹt pô gây mất ANTT.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chống đua xe là một trong những nhiệm vụ quan trọng được lực lượng CSGT thực hiện từ đầu năm đến nay. Việc xử lý nghiêm, thậm chí khởi tố những nhóm quái xế có hành vi gây rối trật tự công cộng như vừa qua cũng là biện pháp nhằm răn đe, cảnh tỉnh các đối tượng có ý định tổ chức đua xe.