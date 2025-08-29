Xử lý nghiêm điểm trông giữ xe trái phép tại Cửa Bắc

Lực lượng Công an phường Ba Đình (Hà Nội) căng mình tuần tra, kiểm soát từng tuyến đường, vị trí trọng yếu để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động phục vụ nhiệm vụ A80.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vào lúc 15h25 ngày 28/8, trong lúc tuần tra trên tuyến Phan Đình Phùng, tổ công tác Công an phường Ba Đình phát hiện một đối tượng có biểu hiện trông giữ xe trái phép tại số 50 Phan Đình Phùng (trước cửa Nhà thờ Cửa Bắc).

Điểm trông giữ xe tự phát này là do chị L.T.N (trú tại phường Hồng Hà) tự ý nhận trông giữ xe máy của người dân mà không có giấy phép theo quy định.

Công an phường Ba Đình xử lý điểm trông giữ xe trái phép tại phố Cửa Bắc.

Ngay sau khi phát hiện, tổ công tác đã phối hợp với UBND phường Ba Đình và tổ Cảnh sát trật tự tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Nga về hành vi trông giữ xe trái phép, đồng thời yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động này.

Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng lợi dụng dịp lễ để trông giữ phương tiện trái phép, góp phần bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân, du khách.

"Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là những điểm trông giữ phương tiện tự phát quanh khu vực trọng điểm, để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhiệm vụ A80 và sự thông suốt của giao thông", chỉ huy Công an phường Ba Đình cho biết.

Trước đó, ngày 27/8, Công an phường Ba Đình cũng xử lý một trường hợp trông giữ xe trái phép khác ngay gần Quảng trường Ba Đình trước giờ diễn ra lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành (nhiệm vụ A80).