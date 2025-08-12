Xử lý nghiêm đối tượng lái xe tông cán bộ CSGT gãy chân

Phát hiện thanh niên điều khiển môtô có dấu hiệu chạy quá tốc độ quy định, lực lượng chức năng yêu cầu người này dừng lại để kiểm tra hành chính, bất ngờ đối tượng cho xe tông thẳng vào tổ công tác khiến Trung tá Nguyễn Hoàng Trung gãy chân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h20 ngày 11/8, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương (Lâm Đồng). Thời điểm trên, tổ công tác Đội CSGT số 2 do Trung tá Nguyễn Hoàng Trung, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, làm Tổ trưởng, phát hiện Trần Đại Phong (SN 2008, trú tỉnh Quảng Trị) điều khiển môtô BKS 86B4-143.86 chở theo một người ngồi sau có dấu hiệu chạy quá tốc độ quy định.

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện, Trần Đại Phong không chấp hành mà lao thẳng môtô vào Trung tá Nguyễn Hoàng Trung.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ tới bệnh viện thăm hỏi, động viên đồng chí Nguyễn Hoàng Trung.

Hậu quả, Trung tá Nguyễn Hoàng Trung bị gãy chân được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Tuy Phong. Do chấn thương nặng, đồng chí Trung được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để phẫu thuật, điều trị.

Sáng 12/8, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM để thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông của đồng chí Nguyễn Hoàng Trung.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ đề nghị lãnh đạo đơn vị phối hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ tập trung chăm sóc, điều trị tốt nhất, giúp đồng chí Trung nhanh chóng hồi phục để sớm trở lại công tác.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Liên Hương khẩn trương xác minh, điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.