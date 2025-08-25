Xử lý nghiêm Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu có dấu hiệu vẽ bệnh, moi tiền

Tư vấn ban đầu là hút thai với chi phí thấp, khi đang làm thủ thuật cảm thấy rất đau, bệnh nhân được yêu cầu phải chuyển sang gói dịch vụ cao cấp với chi phí 29,8 triệu đồng.

Ngày 25/8, Sở Y tế TP.HCM cho biết mới đây Phòng Kiểm tra - Pháp chế của Sở (trước đây là Thanh tra Sở Y tế) cùng các chuyên gia Sản, Ngoại khoa và Da liễu của các bệnh viện thành phố phối hợp UBND phường Chợ Lớn tiến hành kiểm tra Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu (địa chỉ 80-82 Châu Văn Liêm, phường Chợ Lớn, TP.HCM).

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện phòng khám cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KCB) vượt quá phạm vi chuyên môn (phá thai 7 tuần 5 ngày) và quảng cáo không đúng qui định.

Theo tường trình của bác sĩ N.T.N, người thực hiện phá thai bằng hút chân không có sử dụng thuốc Seduxen tiền mê cho bệnh nhân nhưng trong hồ sơ bệnh án không thể hiện, đơn thuốc trong hồ sơ bệnh án không tương đồng với thuốc mà bệnh nhân cung cấp thông tin cho Phòng Kiểm tra - Pháp chế.

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu là một trong những phòng khám thuộc "danh sách đen" của Sở Y tế) vì đã nhiều lần vi phạm.

Ngoài ra, theo hồ sơ lưu tại Sở Y tế tỉnh Bình Dương (cũ), bác sĩ N.T.N từng được phát hiện có 2 chứng chỉ hành nghề KCB với phạm vi hoạt động chuyên môn là KCB chuyên khoa Sản - Kế hoạch hóa gia đình, các chứng chỉ này được cấp bởi Sở Y tế TP Hải Phòng ngày 15/10/2013 và Sở Y tế TP Hà Nội ngày 12/4/2019.

Ngày 16/6/2023, Sở Y tế TP Hà Nội kiểm tra và đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật đối với bác sĩ N.T.N vì thực hiện KCB quá phạm vi hoạt động chuyên môn (chứng chỉ do Sở Y tế TP Hà Nội cấp). Đến tháng 10/2023, bác sĩ này sử dụng chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế TP Hải Phòng cấp để thực hiện phá thai 21 tuần 6 ngày tại một phòng khám đa khoa tại tỉnh Bình Dương (cũ).

Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế tiếp tục mời đại diện Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu, bác sĩ N.T.N và các cá nhân có liên quan đến làm việc, làm rõ các nội dung liên quan, tổng hợp hồ sơ, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân theo đúng quy định pháp luật, kết quả xử lý được công khai trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế.

